Pripadnici domaće estrade ostali su u šoku i neverici zbog prerane smrti Matije Radulovića, koji je imao samo 43 godine. Danima unazad spekuliše se o mogućim uzrocima njegove smrti, a prvi se oglasio nekadašnji učesnik Zadruge, Branislav Radonić Brendon.

Na društvenim mrežama pojavila su se nagađanja da je Maki preminuo nakon operacije zuba, ali zvaničnih potvrda za sada nema. Stomatološka ordinacija u kojoj je lečen danas se prvi put oglasila i izdala zvanično saopštenje, o čemu više možete čitati ovde.

Dodatno uznemirenje javnosti izazvalo je i obraćanje još jednog bivšeg zadrugara – Bane Đokić je na Instagramu izneo niz ozbiljnih tvrdnji u vezi sa pokojnim Matijom, što je dodatno rasplamsalo spekulacije.

- E ovako! Ne mogu da čitam i slušam nebuloze raznih ljudi i nagađanja za frizera M.R. Žao mi je kad se svaki mladi život ugasi, ali kada bi prestali da konzumiraju razne supstance i opijate i posvete se životu, ne bi završavali na ovakav način! Njega sam lično poznavao preko svoje drugarice 20 godina unazad. Bavio se svim i svačim! Varao devojke za kosu, uništavao ih, pretio ljudima pa i meni jer se zaljubio, pa je čak pre nekoliko godina bio u zatvoru zbog iznude! Pre samo mesec dana je pretio i ordinaciji i još mnogima! Samo 10 operacija je najmanje uradio pod totalnom anestezijom, silikone u grudnom delu, pločice, nosne koliko puta, usne i zubi menjani 5 puta! DA LI JE TO NORMALNO?! Žao mi je SVAKOG KO IZGUBI ŽIVOT ALI SVAKO BIRA SVOJ PUT! On porodicu i nema jer su se odrekli baš zato što je takav...

TUŽNA JE PRIČA KAD IZ MANJE SREDINE DOĐES U VELIKI GRAD I MISLIŠ DA SI POPIO SVU PAMET OVOG SVETA! ONDA SU MI NAJJAČI OVI KVAZI „PRIJATELJI KOJI NIŠTA NE ZNAJU I KUKAJU A PODRŽAVALI SU SVE TO!!I! Beograd je postao leglo zmija i đavo je uhvatio pod svoje! ČUVAJTE SE!!!! A njemu nek je LAKA ZEMLJA! - poručio je Bane Đokić.

Urađena obdukcija

Podsetimo, Matija Radulović, estradni frizer iznenada je umro na Badnje veče u svojoj 43. godini.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, lekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama lekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Nakon tragičnog ishoda, kako ekipa Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja, rezultati obdukcije će naknadno biti poznati.

Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći

Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.

Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.