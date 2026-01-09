Slušaj vest

Pevačica Goga Sekulić otkrila je da je prvog momka imala sa 19 godina, kao i da u današnje vreme devojke sa mnogo manje godina ulaze u veze, što su vreme kada je ona odrastala nije bilo normalno.

Goga tvrdi da nije smela da kaže svojima ni da ima simpatiju.

- Kada sam bila u Cirihu desila se moja ozbiljna veza. Simpatiju sam imala sa 16 godina, to mojima nisam smela ni da spomenem. Bio je u pitanju jedan gradski lik. On i ja se sad zezamo kad se sretnemo, ali zaista je tako bilo. Imala sam prvog dečka sa 19 godina, a današnje generacije sa 12 i 14 godina, odnosno devojke, imaju momke, ali ih kriju. Kod nas to nije tako smelo, kakvi da ja pomislim sa 14 godina da imam simpatiju, a kamoli dečka - rekla je Goga na Adria TV.

TUŽILA KOŠARKAŠE PARTIZANA ZBOG PEKOVIĆA

Pevačica Goga Sekulić svojevremeno je tužila košarkaše Partizan zbog pogrdne pesme koju su pevali na proslavi šampionske titule u Vršcu 2008. godine!

- Tužba je bila nakon nekih utakmica gde su igrači i navijači pevali "pesmicu", gde su se moji šlogirali, gde sam ih ja tužila. Košarkaše sam tužila. Navijače naravno nisam jer navijam za Partizan. Oni su pevali - rekla je Goga.

- Onda su me zvali prijatelji da povčem tužbu. Ja sam advokata morala da platim, a tužbu sam povukla zbog prijatelja. Znaš kako, Bog to sve naplati, dođe sve na svoje. Imaju i oni decu, i ja sam nečije dete - poručila je pevačica u Amidžiju.

Šta se tačno dogodilo Goga je objasnila detaljno u intervjuu koji je dala za medije.

