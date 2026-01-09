HAOS U ELITI 9! Miljana Kulić brutalno napala Janjuša, pa mu spomenula i pokojnog brata: "Imaš u porodici onog ko se obesio"
Miljana Kulić je odlučila da se sukobi sa Markom Janjuševićem Janjušom, a u tom trenutku se u raspravu uključio i Uroš Stanić kako bi podržao Janjuša.
Tokom konflikta, Miljana je u više navrata insistirala na sukob sa Janjušom, a najviše je šokirala javnost kada je u razgovoru pomenula i njegovog pokojnog brata.
- Govori mi da se ubijem i da će majka da me vodi u Toponicu - opravdavala se Miljana zbog svojih reči.
- Nisi dobro zlato, to ne može normalna osoba da izgovori - rekao je Janjuš.
- Bolesnice, ti si bruka i sramota, nikakva zvezda nisi, pominješ traume. Na šta udaraš, bolesnice jedna? - govorio je Uroš.
- Imaš u porodici onoga ko se obesio, ćao pi*ko koja si oterala dve žene na kiretažu - nastavila je Kulićeva.
- Sram te bilo bolesnice, ti si deset abortusa imala - poručio je Stanić.
- Pusti je, vidiš da je bolesna - govorio je Marko, smirivajući Uroša.
Miljana Kulić otkrila surovu istinu o Terzi i Milici
Naime, takmičari "Elite 9" dobili su zadatak od Velikog šega da glasaju za najgori i najbolji nastup sa sinoćne novogodišnje "Elitovizije".
- Terza, moram da ti kažem kad si se pojavio i onaj padam na Milicu okrenuo mi se želudac, a kad je Veliki šef dozvolio da prisustvuješ krštenju, a to je najbitniji datum, a Milica je šaltala da ne možeš i to je dovoljno reklo o njoj. Ja sam je podržavala do tog trenutka, a od tog trenutka mi se okrenulo. Ti si otac deteta i kakav god da si imaš pravo i za razliku od nekih očeva ti imaš želju. To je na mene ostavilo utisak gađenja. Ja sam se Aneli obratila normalnim tonom da skine kutije. Anita, ne podržavam vaš odnos i to ću da kometarišem, a svima sam vam čestitala. Umislili ste da će pobeda da vam promeni odnos sa mnom. Najbolja je bila Teodora Delić koja je dominirala na bini, iako je svaki put do sad bila u grču. Ivan, Matora, Ilija i Dragana su po mom mišljenju najbolji nastup i žao mi je jer niste zauzeli visoko plasman. Najgorih nastupa je bilo više, ali ću da izdvojim Dušicu, Vanju, Anastasiju i Sunčicu. Dušice, umislila si da si Slađa Poršelina, sela na njeno mesto, a to si pokazala i na bini. Ono pokazivanje vagine ti ništa nije donelo, kao ni ta umišljenost - govorila je Miljana.