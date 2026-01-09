Slušaj vest

Slobodan Batjarević Cobe (43) pre dve decenije se pojavio u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", gde je započeo muzičku karijeru. On ne krije da je obezbedio porodicu, što mu je i bio cilj, a sad je otkrio koliko nekretnina ima.

On već duži niz godina živi van Srbije, a jednom prilikom se hvalio kako ima čak tri kuće i da je obezbedio decu. Sad je otkrio i da li je to tačno.

- Jeste da radim i da dobro prolazim sa pevanjem proteklih 20 i kusur godina. Hvala Bogu, deca su mi u Evropi, imaju sve u životu, živi, zdravi i srećni, ali ljudi 3 kuće nemam! Bila je šala u jednoj emisiji sa voditeljkom, našalio sam se da imam tri kuće, imam jednu u kojoj sam rođen i to je to - rekao je Cobe.

1/8 Vidi galeriju Slobodan Batjarević Cobe nekad i sad Foto: Printskrin Youtube, Foto Printscreen, Printscreen

Cobe je nedavno na društvenim mrežama otkrio i koliko košta jedan njegov nastup.

- Moja cena je 2.000 evra i avionska karta. Delim bakšiš sa muzikom. Ako nisam u bakšišu onda je cena 3.000 evra - poručio je Cobe na društvenim mrežama.

"Sve svoje sam obezbedio"

Pevač je istakao da je zadovoljan zaradom i da je ponosan na sve što je stekao zahvaljujući pevanju.

– Sve svoje sam obezbedio. Meni je bio cilj da vodim decu ka pravom putu. Meni kao Cobetu je dovoljna jedna svirka, pa se supruga i ja skupimo da imamo da jedemo i pijemo. Nama ne treba više – istakao je Cobe.

Kurir.rs/Grand

Cobe Barjaktarević: