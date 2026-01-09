Slušaj vest

Muzičko takmičenje, koje je od samog starta postalo najveći zamavni šou program Zvezde Granda“ traje već dve decenije, a pevač Bane Mojićević prvi je iskood anonimne audicije postao pobednik.

2004. godine Bane je odneo pobedu i proslavio se u ekipi sa Stevanom Anđelkovićem, Tanjom Savić, Darkom Filipovićem, Nemanjom Nikolić i Slavicom Ćukteraš.

1/4 Vidi galeriju Bane Mojićević svoj prvi koncert Foto: Privatna arhiva

Bane je jednom prilikom otkrio kako se prijavio za audiciju. Kako je i sam rekao sudbina je tog petka umešala prste kada je ostao kod kuće i video reklamu za audiciju koja je u njemu probudila znatiželju.

– Želja da dokažem sebi da ja uopšte znam da pevam. Čuo sam za audiciju, bio je petak uveče, ja sam sedeo kod kuće, nisam izašao sa društvom u grad i video sam na televiziji reklamu za takmičenje „Zvezde Granda“. Tadašnja voditeljka Granda Ines je to izgovorila za nepunih nekoliko sekundi i onda nisam čuo u prvom mahu šta je rekla. Onda sam video audicija za pevače tu i tu, tad i tad i samo sam ugledao Čačak i upalila mi se lampica u glavi, rekao sam: „Da to je to, ja ću da odem da proverim sebe, da vidim kako sve to izgleda, kako neki ljudi izgledaju uživo koje samo gledam na televiziji i da mi kažu da li uopšte znam da pevam“. Nikome nisam pričao o tome, pogotovo ne roditeljima, jedino je znalo par mojih drugara koji su isplanirali da krenu sa mnom, da pobegnu iz škole – otkrio je on.

Pobegao iz škole i otišao na audiciju

Bane je tada još uvek išao u srednju školu, kao pravi vragolan on je pobegao sa časa ne bi li požurio da pokaže svoj talenat, obzirom na kvalitete koji ga krase niko mu nije mogao zameriti.

1/9 Vidi galeriju Bane Mojićević Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/Youtube

- Sećam se kolike sam sreće bio u školi kada sam izašao sa poslednja 2 časa, naleteo sam na razrednu u hodniku, ali pošto je ona jedna sjajna osoba, ona me pitala: „Gde si pošao?“, a ja u trenutku bilo šta da je slažem neće proći, rekoh bolje da joj kažem istinu: „Odoh na audiciju“ – rekao je jednom prilikom Mojićević i dodao da se na audiciji predstavio pesmom Saše Matića.

- Onda sam otišao sa poslednja 2 časa i to je trajalo čitavu večnost čini mi se, 12 sati je trajala audicija. Svako od nas u prvom krugu je pevao jednu pesmu, pevao sam „Prokleta je violina“ od Saleta Matića, pošto sam u tom periodu jedino to znao od narodnjaka – dodao je Bane.

Kurir.rs/Grand

