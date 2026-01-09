Slušaj vest

Muzičko takmičenje, koje je od samog starta postalo najveći zamavni šou program Zvezde Granda“ traje već dve decenije, a pevač Bane Mojićević prvi je iskood anonimne audicije postao pobednik.

2004. godine Bane je odneo pobedu i proslavio se u ekipi sa Stevanom Anđelkovićem, Tanjom Savić, Darkom Filipovićem, Nemanjom Nikolić i Slavicom Ćukteraš.

Bane Mojićević svoj prvi koncert Foto: Privatna arhiva

Bane je jednom prilikom otkrio kako se prijavio za audiciju. Kako je i sam rekao sudbina je tog petka umešala prste kada je ostao kod kuće i video reklamu za audiciju koja je u njemu probudila znatiželju.

– Želja da dokažem sebi da ja uopšte znam da pevam. Čuo sam za audiciju, bio je petak uveče, ja sam sedeo kod kuće, nisam izašao sa društvom u grad i video sam na televiziji reklamu za takmičenje „Zvezde Granda“. Tadašnja voditeljka Granda Ines je to izgovorila za nepunih nekoliko sekundi i onda nisam čuo u prvom mahu šta je rekla. Onda sam video audicija za pevače tu i tu, tad i tad i samo sam ugledao Čačak i upalila mi se lampica u glavi, rekao sam: „Da to je to, ja ću da odem da proverim sebe, da vidim kako sve to izgleda, kako neki ljudi izgledaju uživo koje samo gledam na televiziji i da mi kažu da li uopšte znam da pevam“. Nikome nisam pričao o tome, pogotovo ne roditeljima, jedino je znalo par mojih drugara koji su isplanirali da krenu sa mnom, da pobegnu iz škole – otkrio je on.

Pobegao iz škole i otišao na audiciju

Bane je tada još uvek išao u srednju školu, kao pravi vragolan on je pobegao sa časa ne bi li požurio da pokaže svoj talenat, obzirom na kvalitete koji ga krase niko mu nije mogao zameriti.

Bane Mojićević Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/Youtube

- Sećam se kolike sam sreće bio u školi kada sam izašao sa poslednja 2 časa, naleteo sam na razrednu u hodniku, ali pošto je ona jedna sjajna osoba, ona me pitala: „Gde si pošao?“, a ja u trenutku bilo šta da je slažem neće proći, rekoh bolje da joj kažem istinu: „Odoh na audiciju“ – rekao je jednom prilikom Mojićević i dodao da se na audiciji predstavio pesmom Saše Matića.

- Onda sam otišao sa poslednja 2 časa i to je trajalo čitavu večnost čini mi se, 12 sati je trajala audicija. Svako od nas u prvom krugu je pevao jednu pesmu, pevao sam „Prokleta je violina“ od Saleta Matića, pošto sam u tom periodu jedino to znao od narodnjaka – dodao je Bane.

Kurir.rs/Grand

Ne propustiteStarsDINČA OTKRIO ZAŠTO NIJE BIO NA KONCERTU BANETA MOJIĆEVIĆA! Pevač progovorio i o dečku Milice Todorović
du-damir-dervisagic.jpg
StarsBANETU MOJIĆEVIĆU SEM TANJE SAVIĆ NIKO IZ "ZVEZDA GRANDA" NIJE DOŠAO NA KONCERT: Pevačica otkazala sve svoje obaveze i pokazala šta znači kolegijalnost
Bane Mojićević i Tanja Savić na njegovom koncertu
StarsBANE MOJIĆEVIĆ POČEO KONCERT U PREPUNOJ DVORANI! Ona mu je specijalna gošća
Bane Mojićević počeo koncert
Stars"NADAM SE DA ĆE BAREM POLOVINA DOĆI" Bane Mojićević otvoreno o prvoj postavci Zvezdi Granda pa otkrio da mu devojka neće sedeti u prvom redu
IMG_2061.jpeg
StarsKOLEGIJALNOST I PRIJATELJSTVO OD POČETKA: Tanja Savić specijalna gošća na koncertu Baneta Mojićevića (FOTO/VIDEO)
Bane Mojićević i Tanja Savić na njegovom koncertu

 Bane Mojićević i Jelena Kostov pred novogodišnji nastup:

Bane Mojićević i Jelena Kostov pred novogodišnji nastup Izvor: Kurir