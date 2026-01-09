Slušaj vest

Oni su otkrili da ljubav cveta više nego ikada, a Mina je bez dlake na jeziku otkrila kako bi se osećala ako bi se ispostavilo da je dečko samo iskorišćava.

Kasper i Mina kažu da bi voleli da dobiju zajedničko dete, a otkrila je i kako se on slaže sa njenom ćerkom Anastasijom, ali i Igorem, Mininim bivšim suprugom.

- Mi smo bili voljni da izađemo u susret i da damo izjavu, ima i ružnih komentara, ali ne osvrćemo se na sve to. Žalim one koji pišu negativne komentare, želim im da budu u zdravlju i srećni bez obzira na sve. Ne mogu da pričaju nešto ako nisu u nečijim cipelama. Nisam nezadovoljna, nije me Kasper smorio, da sam nezadovoljna, to su velike gluposti - rekla je Mina, a Kasper se nadovezao:

- Reagovao sam prvo sa osmehom kada sam video kako ljudi reaguju na nas, a onda i sa tugom, jer neki ljudi koji se kriju iza tastature pišu svašta, a ubeđen sam da ima naručenih komentara. To je jedna grupacija koja nije očekivala da će jedan čovek da dođe i da pohvali svoju zemlju, da pohvali napredak svoje zemlje.

"Nema veze ako smo nekoga razočarali"

Kasper tvrdi daje Mini i njemu samo i jedino važna ljubav.

- Najavio sam u intervju koji smo upravo za Blic dali da ćemo neke ljude uvek razočarati. Pričaju sam sam sin pokojnog Slavka Ćuruvije, ali moj otac je Milan, na njega sam jako ponosan. To je sve što mogu da kažem. Ja moram da kažem da sam presrećna, on nije oženjen, pre tri godine je bio sa tom osobom, pa i da je bio u braku kakve veze ima. Svi imaju neki život iza nas, to je normalno. Niti je on ostavio nekoga zbog mene, niti sam ja ostavila muža zbog njega. Naša poruka je ljubav i samo ljubav. Mi smo postavili zdrave temelje u našoj vezi. Ja sam video sve njene faze, ona je videla sve moje.

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je Kasper bio veren bivšom rijaliti učesnicom Draganom Spasojević, sada je stavio tačku na glasine.

- Nisam verio nijednu rijaliti učesnicu. To su gluposti. Ja razumem to da neko hoće da napravi senzaciju, ali verujte mi, ako to žele, neka ih. Ja mirno spavam i mogu svakoga da pogledam u oči. Ponosan san na svoju zemlju, narod, kod nas se dešavaju velike stvari, gradi se Srbija i to je sve što mogu da kažem. Ja u Americi pričam samo najbolje o svojoj zemlji - rekao je Kasper.

Minin dečko tvrdi da nikada ne bi Minu odvojio od ćerke.

- Nikad ne bih odvojio Minu od svoje ćerke. Ne bih je poveo u Ameriku, a da joj dete bude ovde. Anastasija je predivno dete, pohvalio sam i Igora u tome, jer sam kroz nju shvatio kako je Igor vaspitao. Ako budemo išli bilo gde, ići ćemo zajedno. Anastasija se sa Kasperom mnogo lepo slaže. Ode kod nje u sobu, proverava je kad je došla, gde je, da li je jela i pila i tako dalje. Rekla sam mu, i ponoviću, da ne može da ode preko dok ja ne zatrudnim. Povučen je tip i voli kuću. Tu smo takođe jako slični. Kasperu verujem da neće da me prevari, da neće da traži druge žene.

Imamo dovoljno godina da znamo da postoji veliko poverenje među nama. Ne mislim da je Kasper prevarant, oni se odmah otkriju, tako da, niti se plašim, niti imam strah da mi radi iza leđa. Ako me i prevari ništa strašno, prevario je sebe, nije mene.

"Hoćemo da dobijem dete"

Mina bi sa dečkom volela da dobije zajedničko dete, ali nigde ne žure trenutno.

- Svakako da želimo da dobijemo dete, mislim da bi bilo dete divno i da bi on bio najbolji tata na svetu. Naravno da bih volela da mi se to desi.

Mina je divna majka, veliki prijatelji i veliki profesionalac kada je posao u pitanju.

Nemam problem sa bilo kakvim pritiscima, ako me neko pritiska, pružam samo još veći otpor. Ako neko napada nekog mog, to je nešto što može da me poremeti. Uvek inače, govorim ono što mislim i trudim se da uvek budem korektan čovek. Nikad ne ćutim na nepravdu i zato sam sve ovo rekao. Mi iste stvari inače volimo, volimo da trošimo novac, naši su prezadovoljni njime i meni je mnogo drago što se tako dobro slažemo da nama nikada nije dosadno.

