Poznata starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, ovog puta privukla je pažnju toplim gestom koji je priredila svojoj majci povodom njenog velikog jubileja – 60. rođendana.

Proslava je bila organizovana u krugu porodice i prijatelja, a Tijana je pokazala koliko joj je majka važna u životu.

Naime, ona je sve raznežila kada se javno izvinila majci, koja je odavno ponosna na nju.

- Srećan 60. rođendan, mama. Šezdeset godina ljubavi, snage i dobrote. Šezdeset godina u kojima si bila oslonac, dom i sigurnost svima nama. Ti si oličenje poštenja, istine i čiste duše, žena koja je uvek išla uspravno, makar joj bilo najteže. Zbog toga smo beskrajno ponosni na tebe. U tvojim rukama smo naučili šta znači ljubav bez uslova, u tvom zagrljaju šta znači mir, a iz tvog primera kako se postaje dobar i ispravan čovek. Hvala ti za svaku neprospavanu noć, za svaku brigu koju si ćutke nosila, za svaki osmeh koji si davala čak i onda kada te je bolelo - rekla je ona i dodala:

- Mama, želim i da ti se izvinim za sve trenutke u kojima sam te kroz život možda povredila, razočarala ili ti otežala put.

- Veruj mi da je sve to bilo deo mog rasta, i obećavam ti da ću do kraja života živeti tako da budeš ponosna na mene - onako kako sam ja danas ponosna na tebe. Ako danas slavimo tvoj rođendan, mi zapravo slavimo ženu zbog koje smo to što jesmo. Želimo ti zdravlje, mir u srcu i dane u kojima ćeš konačno misliti više na sebe, jer si ceo život mislila na nas. Volimo te više nego što reči mogu da kažu. Zauvek - napisala je ona na mrežama.

