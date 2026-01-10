Slušaj vest

Biljana Prokić, pevačica i glumica koja se proslavila učešćem u "Nikad nije kasno" oglasila se i otkrila da je pretrpela nasilje do svog partnera.

Kako kaže pevačica, ovo je prvi put da se uplašila za svoj život.

- Mi, žene, moramo da rizikujemo i javno govorimo o nepravdi, kako bismo dale primer drugima da učine isto. Da govorimo istinu, bez straha da će nam neko reći da tom istinom „uznemiravamo javnost“. Samo tako možemo jednog dana biti slobodne - istakla je Biljana i nastavila:

- Mnogi ljudi koji me poznaju znaju da nisam osoba koja mrači, da nisam negativna, proračunata, niti neko ko je sa nekim da bi mu smestio, naudiо ili ga iskoristio u bilo kom smislu te reči. Zbog toga ovo svesno objavljujem.

- Osoba me je na Svetog Iliju odvela u crkvu i zaklela se pred oltarom, sa "teškim" suzama u očima, da mi više nikada neće nauditi - samo da ostanem sa njim. Govorio je da će umreti ako ga ostavim, da će izvršiti samoubistvo, da me voli najviše na svetu (povraća mi se od tih izjava). A samo nekoliko dana kasnije ponovio je i četvrti put uradio isto. Znači – ni Boga se ne boji. Da nije bilo prethodnih manipulacija i maltretiranja, možda bih mu i poverovala– istakla je.

– Devojke, žene, sve vi koje ste mi se javile u inbox nakon prve objave – Nemojte ćutati. Prijavite. Prijavite odmah, molim vas. Jer kasnije nasilnik i manipulator sve može da izvrne u svoju korist. Ja sam bila uplašena zbog pretnji mojoj porodici, meni, mom poslu i svemu što me se tiče.