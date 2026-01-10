Slušaj vest

Pripadnici domaće estrade ostali su u šoku i neverici zbog prerane smrti Matije Radulovića, koji je imao samo 43 godine. Danima unazad spekuliše se o mogućim uzrocima njegove smrti

Ni nakon sahrane Matije Radulovića strasti se ne smiruju. Naprotiv — javnost je ponovo zatečena jezivim i brutalnim porukama koje je na društvenim mrežama objavio njegov navodni prijatelj, demantujući sve što su mediji prethodno preneli.

– „Da se razumemo! Nismo bili bliski prijatelji. Mediji lažu!“ započeo je svoju objavu, a zatim izneo niz teških optužbi na račun Radulovića.

Kako tvrdi, Matija ga je navodno proganjao, maltretirao i pretio mu, ali i velikom broju ljudi iz njihovog okruženja.

– Taj dečko je urnisao sve oko sebe, maltretirao ljude i pretio im, napisao je bez zadrške.

Međutim, najšokantniji deo usledio je kada se osvrnuo na putovanje na Zanzibar, direktno prozivajući osobu koja je, kako navodi, bila sa Radulovićem u Africi.

– Taj koji ga je slikao i snimao na Zanzibaru neka se oglasi i kaže od čega se zarazio bakterijama! Objasnite narodu šta ste radili!“ poručio je, aludirajući na zdravstvene probleme koji su, prema njegovim rečima, usledili nakon tog putovanja.

On je dodao da je izneo svoje mišljenje i, kako kaže, činjenice o osobi koja „nije živela zdrav život“, te da ga ne zanimaju komentari i napadi na društvenim mrežama.

– „Je*e mi se šta će ko da kaže po mrežama. Danas ste se pokazali na sahrani — koliki ste prijatelji i koliko vas je bilo!“ zaključio je u poruci koja je izazvala buru komentara.

Ove šokantne poruke izazvale su buru reakcija i podelile javnost, a mnogi se pitaju da li je ovakav istup primer istine bez filtera ili brutalnog obračuna koji ne poznaje granice, čak ni nakon smrti.

Urađena obdukcjia

Podsetimo, Matija Radulović, estradni frizer iznenada je umro na Badnje veče u svojoj 43. godini.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, lekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama lekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Nakon tragičnog ishoda, kako ekipa Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja, rezultati obdukcije će naknadno biti poznati.

Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći

Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.

Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.

