Mina Kostić se ne odvaja od svog dečka Maneta Ćuruvije Kaspera nakon što je on iz Amerike stigao u Srbiju, a pevač Era Ojdanić je nedavno izneo šok tvrdnje o pevačici.

On je ispričao da je Mina htela da se uda za njega, ali da mu je postavila uslov da joj kupi stan na Dedinju.

Era Ojdanić je priznao da je nedavno snimao sa Minom Kostić jednu emisiju, gde mu je ona tada obelodanila da je našla novog momka. Ojdanić je otkrio da je Mina svojevremeno htela da se uda za njega, ali da mu je bila postavila uslove, koje on nije želeo da ispuni.

- Radili smo skoro emisiju kod Lee Kiš i ja počnem kao i uvek da se šalim sa njom i ona meni kaže: "Eki, što smo se šalili, šalili smo se, nema više šale, ja imam ozbiljnu vezu i novog dečka!" Ja joj kažem: "Dobro, onda si me spasila!" Ona je meni postavljala uslove dok je bila slobodna. Htela je da se uda za mene, ali sam morao da kupim stan na Dedinju od 120 kvadrata, rekla mi je da moram i da kupim auto od 150.000 evra, ali to je skupa devojka za Eru Ojdanića - rekao je pevač i prokomentarisao njenu vezu sa Kasperom.

- Nije ona sa njim baš zbog para, ali sigurno da je moćan i imućan čovek jer ona je skupa žena. Njeno održavanje je skupo - rekao je Era za Informer nedavno.

Inače, Kasper i Mina su otkrili da ljubav cveta više nego ikada, iako su na društvenim mrežama počeli da kruže raznorazni komentari o njihovoj vezi.