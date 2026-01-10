Slušaj vest

Ona je priznala da je našla čoveka svog života, ali da je on oženjen.

- Ja sam našla čoveka svog života, samo što je oženjen. Isti je kao ja - rekla je Maja, a Janjuš se odmah umešao:

- Ja i dan danas ne mogu da verujem da sam se razveo zbog tebe.

- Nisi jedini - dodala je Maja i sve iznenadila svojim priznanjem.

- Ja i dalje ne mogu da verujem, ali šta ću idem na zezanciju - rekao je Janjuš.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Razveo si se zbog sebe, a na meni se slomilo. Što me zovete i dalje ako sam toliko loša? Što si kvaran? Zauzeti, što me gledate? - pitala je Maja.

- Nikad se više neće ponoviti Maja Marinković. Ne postoji više niko ko će da bude Maja Marinković, takvu budalu više nikad neće da nađu. Pozitivno mislim, non-stop si pozitivna. Ove godine si meni top, nikad bolji odnos nije bio nego ove godine i to jer ja tako hoću - govorio je Janjuš.

Foto: Printscreen

- Kako ja tako loša sa svima vama dobrima? Šta meni fali? Dobar sam čovek, glupo je reći za sebe, ali imam kvalitete. Za svoje godine sam jako uspešna. Šta hoće ovi muškarci od mene? 40 godina i nesređeni životi, a gde su vama stabine veze? - rekla je Maja.