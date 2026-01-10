Slušaj vest

Asmin Durdžić u razgovoru sa cimerom Danilom Dačom Virijevićem otkrio šta se dešavalo samo nekoliko sati pre nego što je postao takmičar Zadruge 9 Elite.

On je bio u hotelu sa svojom tadašnjom partnerkom Stanijom Dobrojević, a sukob zbog koga je morao da napusti hotel desio se upravo zbog Maje Marinković.

Haos je nastao nakon zajedničkog fotografisanja koje su imale Stanija i Maja Marinković za novu kolekciju. Problem je izbio onog trenutka kada je Asmin poželeo da pogleda nastale fotografije.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

Durdžić tvrdi da je Stanija momentalno "poludela" i napravila ljubomornu scenu, optužujući ga da slike traži iz potpuno pogrešnih pobuda.

- Ja sam hteo da vidim slike, a ona je napravila haos jer ja hoću da gledam njenu zadnjicu, ispričao je Asmin, aludirajući na Maju Marinković.

Sukob se nije završio samo na rečima. Iako su pokušali da smire strasti i legli u krevet oko 23 časa, Stanija nije mogla da pređe preko situacije.

1/12 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen/Instagram

- Legli smo u krevet oko 11, a u 1 je nastavila da se svađa zbog toga. Ja sam poludeo i otišao u hotel oko dva zbog toga, priznao je Asmin.

Durdžić je objasnio da je prva tura svađe trajala 45 minuta, nakon čega je on odvezao druga u hotel, nadajući se da će se situacija smiriti. Međutim, po povratku, drama se nastavila do duboko u noć.

- Drugi dan je već bio ulazak, zaključio je Asmin, potvrđujući da je u rijaliti ušao praktično bežeći od sukoba sa svojom partnerkom.