Slušaj vest

Oko dvadesetak ljudi okupilo se juče kako bi se oprostilo od Matije Radulovića, koji je preminuo na Badnji dan nakon komplikacija sa zdravstvenim stanjem. Pored članova porodice, na poslednjem ispraćaju nije bilo gotovo nikoga sa estrade, iako je sa mnogima godinama sarađivao.

Foto: Instagram Prinscreen

Maja Marinković, koja se trenutno nalazi u rijalitiju „Elita“, nije obaveštena o smrti svog bliskog i dugogodišnjeg prijatelja Matije, poznatijeg kao Maki. Tragedija koja se dogodila u spoljnom svetu potresla je javnost i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su se mnogi pitali zbog čega produkcija nije saopštila Maji tužnu vest niti joj omogućila da prisustvuje sahrani, koja je održana juče, 9. januara. Poznato je da je produkcija dužna da takmičare obavesti o ovakvim situacijama samo kada su u pitanju članovi porodice, ne i prijatelji.

Bane Đokić izneo niz optužbi na račun pokojnog Matije

Podsetimo, na društvenim mrežama pojavila su se nagađanja da je Matija preminuo nakon operacije zuba, ali zvaničnih potvrda za sada nema. Stomatološka ordinacija u kojoj je lečen danas se prvi put oglasila i izdala zvanično saopštenje, o čemu više možete čitati ovde.

Dodatno uznemirenje javnosti izazvalo je i obraćanje još jednog bivšeg zadrugara – Bane Đokić je na Instagramu izneo niz ozbiljnih tvrdnji u vezi sa pokojnim Matijom, što je dodatno rasplamsalo spekulacije.

- E ovako! Ne mogu da čitam i slušam nebuloze raznih ljudi i nagađanja za frizera M.R. Žao mi je kad se svaki mladi život ugasi, ali kada bi prestali da konzumiraju razne supstance i opijate i posvete se životu, ne bi završavali na ovakav način! Njega sam lično poznavao preko svoje drugarice 20 godina unazad. Bavio se svim i svačim! Varao devojke za kosu, uništavao ih, pretio ljudima pa i meni jer se zaljubio, pa je čak pre nekoliko godina bio u zatvoru zbog iznude! Pre samo mesec dana je pretio i ordinaciji i još mnogima! Samo 10 operacija je najmanje uradio pod totalnom anestezijom, silikone u grudnom delu, pločice, nosne koliko puta, usne i zubi menjani 5 puta! DA LI JE TO NORMALNO?! Žao mi je SVAKOG KO IZGUBI ŽIVOT ALI SVAKO BIRA SVOJ PUT! On porodicu i nema jer su se odrekli baš zato što je takav...

TUŽNA JE PRIČA KAD IZ MANJE SREDINE DOĐES U VELIKI GRAD I MISLIŠ DA SI POPIO SVU PAMET OVOG SVETA! ONDA SU MI NAJJAČI OVI KVAZI „PRIJATELJI KOJI NIŠTA NE ZNAJU I KUKAJU A PODRŽAVALI SU SVE TO!!I! Beograd je postao leglo zmija i đavo je uhvatio pod svoje! ČUVAJTE SE!!!! A njemu nek je LAKA ZEMLJA! - poručio je Bane Đokić.

1/8 Vidi galeriju Matija Radulović prerano premunuo Foto: Instagram Prinscreen

Urađena obdukcija

Podsetimo, Matija Radulović, estradni frizer iznenada je umro na Badnje veče u svojoj 43. godini.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, lekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama lekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Nakon tragičnog ishoda, kako ekipa Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja, rezultati obdukcije će naknadno biti poznati.