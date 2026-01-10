Slušaj vest

Breskvica, koja je nedavno pokazala da sjajno vlada kuhinjom, nakon napornih nastupa odlučila je da sebi priušti odmor u „Gradu svetlosti“. Pevačica iz Pariza redovno objavljuje fotografije sa šetnji pored Sene, izleta u šoping, ali i uživanja u čuvenim francuskim poslasticama, naročito makaronsima.

Foto: Instagram

Atraktivne fotografije Breskvice posebno su privukle pažnju košarkaša Bogdana Bogdanovića, koji redovno lajkuje njene objave.

Foto: Preent Screen

Priznala da nikad ne pije, a Jakova obožava

Podsetimo, na jedan prestonički događaj sjatila se gotovo čitava estrada, a među njima i Breskvica.

Ona je u crvenom izdanju zasijala više nego ikad pre, pa se osvrnula na veliki uspeh svog mladog kolege Jakova Jozinovića.

"Pijem vodu, ja sam taj lik, čak pijem običnu ne volim ništa gazirano", kaže ša otkriva da ne voli alkohol.

"Ne volim da pijem, nije mi lepo i nikada me nije privlačilo", rekla je Breskvica, a mi smo je pitali za komentar o Jakovu Jozinoviću.

"Čula sam jer mi redovno izlaze snimci. Dečko brutalno peva i brutalno izgleda, repertoar mu je savršen tako da svaka mu čast, trebalo bi svi da ga podržimo jer kida i želim mu puno sreće", bila je iskrena nešto starija koleginica.

Ko je dečko s kim je Breskvica u vezi?

Podsetimo, Nikola Stanisavljević je od Anđele stariji osam godina i zaposlen je u policiji, a očigledno je da veliku pažnju posvećuje oblikovanju mišića, zbog kojih devojke lude, pa se ispod fotografija mogu pronaći i komentari da je "Kao od brega odvaljen".

Pevačica je jednom izjavila da njen partner ne voli da se pojavljuje u javnosti

- On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem - rekla je Breskvica jednom prilikom.