Slušaj vest

Hrvatska manekenka Nina Modrić iza sebe ima dva braka, a sada je njen prvi suprug, Fabricio Korona, bivši „kralj paparaca“, u novoj Netflix dokumentarnoj seriji "Lo Sono Notizia" otkrio potresne detalje o njihovom odnosu.

Foto: Profimedia

Korona, koji je prvi put javno progovorio o svom braku sa Ninom Morić, priznao je da je naterao tadašnju partnerku da prekine trudnoću, navodeći isključivo finansijske razloge kao osnovu za svoju odluku.

On bez ustezanja objašnjava da trudnoća u tom trenutku „nije dolazila u obzir“.

- Ninini honorari od nastupa, u vreme kada je važila za najlepšu ženu na svetu, bili su previsoki da bi se to zaustavilo - govori hladno pred kamerama.

Prema njegovim rečima, trudnoća je predstavljala prepreku profitu - smetnju koju je trebalo ukloniti.

U seriji se pojavljuje i Nina Morić, vidno potresena, koja kroz suze govori o tom periodu.

Bila je primorana da prekine trudnoću

-To je bio trenutak kada se nešto zauvek slomilo - kaže ona, svedočeći o odluci koja, kako ističe, nikada nije bila njena. Bila je primorana da bira u trenutku kada je njena karijera bila na samom vrhuncu.

- U našem planu dete je trebalo da dođe tek godinu i po kasnije. Primorao sam je da prekine trudnoću - dodaje on i nastavlja:

- Posle toga smo počeli da zarađujemo ogromne cifre.

Zatim, uz osmeh koji je dodatno razbesneo gledaoce, izgovara samo jednu reč: "Remek-delo"

Opisivanje prisilnog abortusa kao „remek-dela“ mnogi su doživeli kao vrhunac cinizma i potpunu dehumanizaciju.

1/4 Vidi galeriju Fabricio Korona prvi suprug Nine Mordrić Foto: Preent Screen

On je i samog sebe nazvao đavolom.

- Ne možeš prodati dušu đavolu ako si ti đavo - kaže Korona o svojim odnosima sa moćnicima iz sveta estrade.

Inače, uprkos svemu, Fabricio i Nina godinama kasnije dobili su sina Karlosa, ipak, rana tog, nametnutog prekidanja trudnoće zauvek je ostala, te je Nina navela da je to bio trenutak kada su poverenje i ljubav među njima nestali, već su neko vreme bili zajedno iz koristi.