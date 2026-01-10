Slušaj vest

Edita Aradinović dala je sebi oduška, pa se nakon praznika spakovala i otišla u toplije krajeve. Dok je Srbija okovana snegom i ledom, pevačica uživa na suncu u minijaturnom kupaćem kostimu, a njene slike napravile su pometnju na mrežama.

Edita je pozirala u braon bikiniju, sa šeširom na glavi i bez trunke šminke na licu, dok su njene grudi bile u prvom planu.

Edita uživa u Dubaiju
Foto: Printscrean

Jednom prilikom, Aradinovićeva je pričala o svom izgledu i tada je otkrila šta je sve promenila na sebi estetskim korekcijama.

- Pa operisala nos. Toliko me je nervirao moj nos...Nisam ga volela, nisam volela ni sebe. Moje grimase su bile potpuno drugačije a i nezrelo stanje a i šta bila sam klinka....nisam sebe posmatrala kao energiju kao ženu kao ponašanje nije to ve kako izgledaš, već i šta ćeš da kažeš kako ćeš da sedneš sa nekim stvoriš konekciju. Tako da sam bila veoma glupa. Ne kažem da to i sad ne bih uradila ali verovatno ne bih.

Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagrtam, Boba NIkolić, Boba Nikolić

Kurir.rs

Ne propustiteStars"PRAVDA ZA CELULIT" Edita Aradinović u minijaturnom bikiniju pokazala sve nesavršenosti, pevačica uradila ono što bi retko ko smeo (FOTO)
Edita Aradinović.jpg
StarsNAKON LOŠE SEZONE U CRNOJ GORI, PEVAČI RAZMIŠLJAJU DA NE NASTUPAJU VIŠE TAMO: Ona prva odlučila: Ne bih da idem nesrećna...
Edita Aradinović
Stars"U JEDNOM TRENUTKU SAM SHVATILA DA SAM PAĆENICA" Edita o ljubavi i svim greškama, ovo sebi više nikada neće dozvoliti: Ne radi me mir...
shutterstock_1610057476 copy.jpg
StarsINDI I EDITA SE SLUČAJNO SRELE NA AERODROMU Dva meseca se nisu videle, evo kako su se rođene sestre ponašale kada su ugledale jedna drugu
1321321321321.jpg