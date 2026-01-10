Edita Aradinović dala je sebi oduška, pa se nakon praznika spakovala i otišla u toplije krajeve. Dok je Srbija okovana snegom i ledom, pevačica uživa na suncu u minijaturnom kupaćem kostimu, a njene slike napravile su pometnju na mrežama.

- Pa operisala nos. Toliko me je nervirao moj nos...Nisam ga volela, nisam volela ni sebe. Moje grimase su bile potpuno drugačije a i nezrelo stanje a i šta bila sam klinka....nisam sebe posmatrala kao energiju kao ženu kao ponašanje nije to ve kako izgledaš, već i šta ćeš da kažeš kako ćeš da sedneš sa nekim stvoriš konekciju. Tako da sam bila veoma glupa. Ne kažem da to i sad ne bih uradila ali verovatno ne bih.