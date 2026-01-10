Slušaj vest

I dok se za crnim stolom u Eliti, ime Relje Popovića spominje danima i noćima, mnogi su u šoku da postoji mogućnost da je Anita Stanojlović bila u šemi sa reperom, Maja Berović je otkrila da se čula u jednom trenutku sa Nikolijom.

Gostojući u emisiji, pevačica je govorila o saradnji sa Reljom, pa je otkrila da ju je za duet koji je snimila s njim zvala Nikolija Jovanović, Reljina supruga.

- Relja je pravio tu pesmu i čuo je mene u toj pesmi. Nikolija me je zvala jer sam ja s njom privatno dobra i imamo komunikaciju, a ja sam s oduševljenjem pristala na duet - rekla je Maja u emisiji Intrigantno.

1/7 Vidi galeriju Relja i Maja Berović Foto: Printscreen/Jutjub

Oglasila se Anitina drugarica

Podsetimo, povodom navoda na društvenim mrežama oglasila se i Anitina drugarica Tamara Radoman, koja je podelila prepisku sa majkom pobednice "Elite 7", Anglinom.

- Šta su limiti? Šta su limiti? - napisala je Anitina majka.

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Čista budalaština, niđe veze - dodala je Tamara.

- Ma znam bre, nego je l' moguće da je ovoliko mrze i dokle ide ljubomora? Bukvalno je razapinju kao da je ubila čoveka i ko sve sebi daje za pravo nju da komentariše ja ne mogu da verujem... Ali kamo lepe sreće da je slobodan i da nam je zet - napisala je Angelina u porukama koje su objavljene na zvaničnom profilu Anite Stanojlović.