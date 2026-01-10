Slušaj vest

Azra Husarkić govorila je o godini koja je iza nas, a otkrila je i zbog čega će je pamtiti kao i ṣ̌ta joj je sve donela godina kojoj se bliži kraj. Rođena je u Tuzli, zbog muzike je neko vreme boravila u Srbiji, a onda ju je sudbina odvela u daleku Ameriku gde je upoznala čoveka svog života, Damira. O ljubavi sa partnerom koji joj je ogromna podrṣ̌ka, ćerki Lena Esmi, lepoti i brizi i negovanju sebe, izazovima u majčinstvu, životu u Americi i nedostatku porodice u dalekoj zemlji kao i o onome ṣ̌to će predstaviti publici u 2026. godini, Husarkićeva je otkrila u intervjuu za naṣ̌ list.

Po čemu ćeš pamtiti 2025. godinu?

Pre svega moram reći da je ovo za mene najuspešnija i najradosnija godina do sada. Prvo, rodila se moja kćerka Lena Esme, i to mi je najdragocenija stvar. Pored toga, izbacila sam prvi deo svog debitnog albuma “Jedan”. Pesma “Zakon jačeg” izašla je baš na dan kada se Lena rodila. Moj tim je tako želeo, a sada to smatram najboljom odlukom.

Ova godina je drugačija zbog ćerke. Kako pamtiš Nove godine kada si bila mala? Kakvu emociju ti bude praznici?

Oduvek sam volela pevati svojim roditeljima, prijateljima i poznanicima. Još od malih nogu muzika je nešto bez čega ne mogu. Sada svako veče uspavljujem Lenu nekom pesmom. Praznike pamtim po tome što je kuća uvijek bila puna gostiju, unosilo se puno radosti, a ja sam imala svoje mini koncerte.

Ove godine si postala mama. Šta si mislila da će biti drugačije kada je riječ o majčinstvu?

Definitivno sam mislila da ću više spavati, hahaha. Ali svaki dan se probudite, pogledate te male okice željne istraživanja i onda vam je sve lakše. Naravno, uz mog supruga Damira, koji je stvarno svakog trenutka posvećen otac, sve je puno jednostavnije.

Kako ste došli na ideju da ćerka nosi dva imena?

Iskreno, do toga smo došli potpuno spontano. Lena je uvek bila naš prvi izbor. Bila sam kod frizera, sedim nekoliko sati, i Damir u jednom trenutku ulazi sav uzbuđen i kaže: „Razmišljao sam… šta misliš da naša kćerka ima dva imena?“

Oduvijek sam željela da se moje dete zove Esma, to mi je bila velika želja. A u Americi je srednje ime nešto sasvim uobičajno, pa nam je ta ideja odmah delovala prirodno. Tek kasnije mi je priznao da je, dok je pretraživao ideje, AI predložio kombinaciju Lene i Esme — i nama se ta kombinacija učinila tako nježnom i posebnom da smo je odmah prihvatili.

Azra Husarkić Foto: Printscrean

Na društvenim mrežama se vidi da treniraš boks. Je li ti to zanimljivije od treninga u teretani?

Tokom trudnoće sam se dosta ugojila i bilo mi je teško vratiti se zdravim navikama. Imam trenera s kojim treniram tri puta sedmično i jedino što sam ga zamolila je da treninzi ne budu monotoni. Tako je došao i boks. Premijerno vam mogu reći da sam izgubila 12 kilograma i osećam se presretno!

Imaš li neki trik kada je reč o negi izgleda?

Zdrava ishrana i puno ljubavi.

Koliko je teško biti mama, a istovremeno negovana i doterana žena?

Kad imaš pravu osobu pored sebe, ništa nije teško. Damir voli kada sam dotjerana, ali isto tako želi da imam vreme za sebe. A šta žene vole? Frizuru, nokte, tretmane lica — i eto sreće!

Tuzla, Amerika ili Srbija? Šta ti najviše nedostaje u Americi?

Sve tri destinacije su moj dom i ne mogu izdvojiti nijednu. Svaka nosi svoju priču i uspomene. U Americi mi nedostaju moji ljudi, porodica pre svega. A nedostaje mi i onaj balkanski mentalitet da popijemo kafu usred nedelje.

Jesi li svoj život zamišljala ovako kako danas živiš?

Nisam mogla ni da zamislim, ali svakoga dana sam zahvalna na svemu što mi se desilo.

Foto: Print Screen

Gde si prvi put zapevala i koliko ti je značio put u takmičenju Zvezde Granda?

Prvi javni nastup imala sam sa Kulturno-umjetničkim društvom Zvonko Ceric iz Tuzle, sa samo 9 godina. Sjećam se i prve sevdalinke “Jutros mi je ruža procvjetala”.

Zvezde Granda su definitivno bile odskočna daska. Široke narodne mase su me tada upoznale. Imala sam divne mentore, dešavale su mi se lepe stvari, a dosta velikih zvijezda mi je pružilo podršku. Hvala im na tome.

Foto: Printscrean

Suprug Damir ti je velika podrška. Upoznali ste se prije 4 godine, dok si bila na turneji u Americi. Jesi li odmah znala da je on taj?

U Ameriku sam otišla poslovno. Nijednog trenutka nisam mogla ni da zamislim da ću tamo upoznati čoveka s kojim se od te noći do danas neću razdvojiti. I da — znala sam odmah, jednostavno sam osetila da je on taj! Kada sam bila u Srbiji, a on u Americi, znali smo satima pričati preko telefona. Desilo se i da zaspimo, a slušalica ostane upaljena. Nikada nismo razdvojeni.

Koji je tvoj recept za srecan brak?

Pre svega da obe strane veruju u to. Podrška i oslonac u ljubavi su najvažniji. Damir me u svemu podržava, i to je ono što sam oduvek želela.

Kada bi mogla, šta bi promenila u dosadašnjoj karijeri?

Ne bih ništa menjala. Smatram da sve dolazi u svoje vreme i da je tako moralo biti.

Kako biraš pesme?

Volim da uz mene bude tim koji zajedno sa mnom odlučuje. Saradnja s Banetom Opačićem se pokazala jako dobrom. Jedva čekam da čujete ostalih pet pesama.

Foto: Mina Dishlenkovich

Koji su planovi za 2026. godinu?

Izlazi drugi deo albuma “Jedan”. Vjerujem da će mi 2026. doneti puno izazova, kako poslovno tako i privatno. Nadam se i drugom albumu, a možda i drugom detetu (smeh).