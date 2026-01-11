"PRE SAM ZA VEZU NA JEDNO VEČE NEGO ZA ČETVRTI BRAK" Nataša Bekvalac otkrila sve o muškarcima: Ovakvi joj prilaze
Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka, a kategorična je u svom stavu da je sa odlaskom pred matičara završila. Pevačica je nedavno u intervjuu za Kurir otkrila da je već sedam i po godina sama, a sada je otkrila i svoj stav o muškarcima.
Pare ili ljubav?
- Jedno isključuje drugo baš. Ljubav. Kad ima ljudi, biće i para.
Debela srećna ili mršava nesrećna?
- Debela srećna.
Silikoni ili priroda?
- Priroda.
Krupni ili sitni muškarci?
- Krupni.
Četvrti brak ili veza na jedno veče?
- Veza na jedno veče.
Stari ili mlađi muškarci?
- Mlađi. Kad god se zagledam u nekog ili me neko zainteresuje, mlađi je od mene.
Svadba ili razvod?
- Svadba.
Podsetimo, Nataša je nedavno u emisiji kod Roberta Čobana iskreno govorila o svoja tri prethodna braka i istakla da je želela dete sa drugim mužem Ljubom Jovanovićem, ali da se to nije ostvarilo.
-Da li ti je ćerka ikada rekla kako se osećala dok je sa Ljubom, odnosno kasnije sa Lukom, živela u istom domaćinstvu? – upitao je direktno voditelj.
Pevačica je bez zadrške odgovorila:
- Moja ćerka je Ljubu obožavala i dan-danas imaju svoj odnos sa kojim ja nemam nikakve veze -objasnila je Nataša.
Na konstataciju voditelja da se Jovanović verovatno postavio kao drugar i oslonac, Bekvalčeva je kroz osmeh dodala:
- Kao neka vrsta muške figure. Ja stvarno imam neke čudne životne priče.
Razgovor je potom otišao i korak dalje, pa je Čoban upitao da li je želela dete sa Jovanovićem.
- Želela sam, da, ali se prosto nije dogodilo. Život nam je dao neki drugi put i to je to -zaključila je pevačica.