Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka, a kategorična je u svom stavu da je sa odlaskom pred matičara završila. Pevačica je nedavno u intervjuu za Kurir otkrila da je već sedam i po godina sama, a sada je otkrila i svoj stav o muškarcima.

Pare ili ljubav?

- Jedno isključuje drugo baš. Ljubav. Kad ima ljudi, biće i para.

Debela srećna ili mršava nesrećna?

- Debela srećna.

Silikoni ili priroda?

- Priroda.

Krupni ili sitni muškarci?

- Krupni.

Četvrti brak ili veza na jedno veče?

- Veza na jedno veče.

Stari ili mlađi muškarci?

- Mlađi. Kad god se zagledam u nekog ili me neko zainteresuje, mlađi je od mene.

Svadba ili razvod?

- Svadba.

Podsetimo, Nataša je nedavno u emisiji kod Roberta Čobana iskreno govorila o svoja tri prethodna braka i istakla da je želela dete sa drugim mužem Ljubom Jovanovićem, ali da se to nije ostvarilo.

-Da li ti je ćerka ikada rekla kako se osećala dok je sa Ljubom, odnosno kasnije sa Lukom, živela u istom domaćinstvu? – upitao je direktno voditelj.

Pevačica je bez zadrške odgovorila:

- Moja ćerka je Ljubu obožavala i dan-danas imaju svoj odnos sa kojim ja nemam nikakve veze -objasnila je Nataša.

Na konstataciju voditelja da se Jovanović verovatno postavio kao drugar i oslonac, Bekvalčeva je kroz osmeh dodala:

- Kao neka vrsta muške figure. Ja stvarno imam neke čudne životne priče.

Razgovor je potom otišao i korak dalje, pa je Čoban upitao da li je želela dete sa Jovanovićem.

- Želela sam, da, ali se prosto nije dogodilo. Život nam je dao neki drugi put i to je to -zaključila je pevačica.