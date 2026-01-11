Slušaj vest

Smrt estradnog frizera Matije Radulovića najteže je pogodila njegovu porodicu, koja i dalje ne može da se pomiri sa tragičnim gubitkom. Njegov otac Rade je potpuno skrhan od bola, a tuga je utoliko veća jer je Matija bio mlad, pun života i planova.

Neutešna familija

1/5 Vidi galeriju Matija Radulović ostavio bol kod porodice Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Instagram Prinscreen

Tuga sve jača

Tim povodom stupili smo u kontakt i sa Matijinom tetkom Svetlanom Dimitrijević, koja nam je, kroz suze, ustupila njihovu porodičnu fotografiju i podelila potresne detalje poslednjih trenutaka.

- Mnogo mi je teško da govorim o ovome, ali uprkos ogromnom bolu, zahvalna sam što su mi se javile Matijine prijateljice, koje su mi izjavile saučešće i podelile lepe reči o njemu. To mi barem malo znači u ovom mraku u kojem smo se svi našli - započinje Svetlana.

Ona već godinama živi u Nemačkoj, što joj dodatno otežava situaciju jer nije u mogućnosti da odmah bude uz porodicu, nije bila ni na sahrani bratanca.

Bolan kraj

-Živim u Nemačkoj i nadam se da ću u aprilu ili maju uspeti da dođem dole, da budem sa mojim bratom i porodicom. Srce mi se cepa jer nisam tamo, jer znam koliko je Rade slomljen -kaže ona.

Fotografija koju nam je ustupila nosi posebnu emotivnu težinu.

- Ova fotografija je nastala 2015. godine, na svadbi kod mog sestrića. Na slici je moja sestra, koja je, nažalost, preminula 2017. godine, zatim Matija i njegova drugarica koja je tada bila sa nama na svadbi - kaže Svetlana.

Posebno je potresena okolnostima koje su prethodile Matijinoj smrti.

- I dalje sam uznemirena i teško mi je da se smirim. Najviše me boli to što je moj brat, u poslednjem momentu, pozvao mog drugog sestrića Nemanju da dođe da vidi šta je sa Matijom. Dok je Nemanja stigao, Matija je već bio u nesvesti. To me razdire - priča ona drhtavim glasom.

Nepredviđena situacija

Kako kaže, ostaje gorčina jer smatra da je moglo biti drugačije.

- Boli me to što me moj Rade nije ranije pozvao, da zajedno vidimo šta se dešava sa Matijom. Možda ništa ne bi promenilo ishod, ali ta pomisao me ne napušta – iskrena je Svetlana.

Na lice mesta ubrzo je stigla i Hitna pomoć.

– Došla je Hitna pomoć, ali, nažalost, ishod je bio tragičan. Sve ostalo već znate… zaključuje ona, ne skrivajući suze.

Porodica Radulović ostala je zavijena u crno, a bol za prerano izgubljenim Matijom ne jenjava. Njegovi najbliži nadaju se da će pronaći snagu da nastave dalje, čuvajući uspomenu na mladića koji je iza sebe ostavio neizbrisiv trag i večnu prazninu u srcima onih koji su ga voleli.