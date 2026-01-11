Slušaj vest

Vuk Mob koji je nedavno verio devojku Aleksandru, ipak neće skoro pred matičara. Popularni reper i rijaliti zvezda odlučio je da započne novo životno poglavlje, a radosne vesti o veridbi sa izabranicom Aleksandrom već danima su glavna tema na društvenim mrežama. Iako su mnogi očekivali da će uskoro saopštiti i datum venčanja, na to će se pričekati jer Vukova porodica ima drugog povoda za slavlje.

Kako saznaje Kurir od bliske prijateljice Vukove verenice, svadbu planiraju, ali će sačekati da se prvo oženi Vukov brat Tadija, koji je svoje venčanje zakazao za leto ove godine.

Ljubav cveta

Pripreme su u toku

- Aleksandri je ovih dana telefon bukvalno non-stop u rukama, stalno joj stižu čestitke. Baš mnogo ljudi joj se javilo nakon veridbe. Oni se zaista mnogo vole i to svi koji ih poznaju mogu da potvrde. Kako zasad stvari stoje, svadbe će biti kad se Tadija oženi, a on će to učiniti ovoga leta, verovatno krajem avgusta ili početkom septembra - otkriva izvor blizak paru.

Čeka se zvanična potvrda

Iako zvanično još uvek nisu potvrdili tačan datum, prijatelji kažu da se Vuk i Aleksandra ponašaju kao da su već godinama u braku.

- Oni već žive zajedno i funkcionišu kao pravi bračni par. Toliko su skladni da imate utisak kao da su sto godina zajedno. Našli su se u pravom trenutku i oboje deluju zrelije i smirenije nego ikada ranije - dodaje izvor.

Naša saznanja potvrdio je i Vuk.

- Hvala na čestitkama. Moj brat je već zakazao svadbu na leto pa neću da mu se mešam u termin. Idemo korak po korak, mi još nismo odlučili - rekao je kroz osmeh popularni muzičar.

Aleksandra je veridbu potvrdila i na društvenim mrežama, gde je uz fotografiju i emotikone koji se smeju napisala:

- Rekla sam "da" čoveku koji zna da ljubomora dolazi iz ljubavi i da telefon uvek stoji okrenut ekranom nagore.

Ova objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a čestitke su počele da pristižu sa svih strana od fanova, prijatelja, ali i kolega sa estrade.

S obzirom na osmehe i zaljubljene poruke koje dele, jedno je sigurno Vuk i Aleksandra uživaju u zajedničkoj sreći i sa nestrpljenjem iščekuju veliki dan.