Slušaj vest

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos gotovo svakodnevno su u žiži interesovanja javnosti, a ovog puta pažnju su privukli nečim potpuno neočekivanim.

Osim što političar sada ima lutku sa sopstvenim likom, isto važi i za njegovog bliskog prijatelja i to ne bilo kakvu, već popularnu Labubu lutkicu, koje su u rekordnom roku osvojile svet i postale pravi modni i kolekcionarski hit.

Pokazao svoju nežnu stranu

1/5 Vidi galeriju Čedomir Jovanović human čovek Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram, Instagram Printscreen

Plemeniti čin

Na slici se jasno vide dve figure odevene u braon i bež tonove: jedna sa prepoznatljivom Cedinom sedom kosom, dok druga ima bradu koja je zaštitni znak Kosa. Ipak, istina je daleko dublja i emotivnija nego što se na prvi pogled cini. Detalje o nastanku lutkica i njihovom humanom karakteru otkrio je upravo Jovanović.

- Lutkice su mi stigle kao poklon od prijateljice iz Nemačke. Vreme je praznika, a ja sam zaista živ samo kada sam sa klincima, kada se okupimo, družimo, kada im pomažem da reše svoje probleme i kada mogu nešto da im poklonim-započinje Čeda.

Ističe da mu darivanje predstavlja posebnu radost, čak veću nego onima koji poklon dobiju.

- Mislim da niko ne bi mogao tačno da razume ko je tu kome dao poklon, jer mi se često čini da se ja više obradujem nego oni koji ga prime. Srećan sam kada mogu nešto da dam. Ceo život mislim na one koji nisu srećni poput nas i kad god sam bio u mogućnosti, trudio sam se da makar malo sreće dodam sa strane- iskreno priznaje Jovanović.

Idila

1/3 Vidi galeriju Čeda Jovanović i njegova porodica u obliku lutkica Foto: Ustupljena fotografija, Privatna arhiva, Instagram



Posebno je emotivan kada govori o deci.

- Najviše mislim na decu bez roditelja, na onu koja su sama po bolnicama, bolesna i zaboravljena. Pre nekoliko godina, ista ta prijateljica napravila je divne lutkice naše porodice, koje je Aca doneo iz Nemačke. Ako može jednom, može i drugi put. Zamolio sam Acu, a on nju, da zajedno napravimo ovaj novogodišnji poklon - objašnjava Ceda.

Ideja je, kako kaže, bila da se obraduju oni kojima je pomoć najpotrebnija, ali i da se podsete ljudi koliko je važno darivanje.

- Ovo je poklon za sve i za one kojima je zaista potrebno da znaju da neko misli na njih, ali i za nas, kojima je potrebno da imamo nešto što možemo da poklonimo i da nekoga učinimo srećnim. Dobili smo stotine skrinšotova poruka i SMS-ova koje su ljudi slali. Sada pravimo spiskove jer moramo da im se revanširamo našim Labubu lutkicama. Bice nam lakše jer su se u međuvremenu javili fantastični ljudi koji su u potpunosti razumeli našu ideju iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, pa čak i iz Makedonije. I oni će praviti ove lutkice kako bi pomogli. Kod mene uvek ima neki rok, neko novo ludilo, ali jedno je sigurno beskrajno hvala svima koji imaju srce. Bez njih ovo ne bi imalo smisla-poručuje on.

Čini se da su Labubu lutkice sa likovima Čede i Ace mnogo više od trenda.