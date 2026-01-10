Slušaj vest

Tea Bilanović pre nekoliko godina ušla je u svet muzike i sitnim koracima kretala se do velikog cilja, do kog je i stigla. Korak po korak, pesma po pesmu, Tea je danas jedna od traženijih pevačica pogotovo kada su nastupi u Beogradu u pitanju, a mnogi je nazivaju i novom kraljicom bakšiša.

Bilanovićeva je od maih nogu izražavala ljubav prema muzici, ali i talenat, zbog čega je ispunila i svoju najveću želju. Iako je veoma mlada, u tinejdžerskim danima počela da nastupa, Tei je uvek na prvom mestu bila škola.

Tea Bilanović

Ona je pre nekoliko godina završila Muzičku akademiju u Banjaluci.

Violončelo joj je bio glavni izbor, ali završila i solo pevanje, klavir, kao i komtrabas kao sporedni predmeti. Držala je i časove violončela deci, a nakon što je objavila svoju prvu pesmu, interesovanje za nju je postalo veliko pa je nastavila da gradi muzičku karijeru.

Radila na psihijatriji

Teodora Bilanović otkrila je da je svojevremeno radila kao medicinska sestra u Švedskoj.

"Radila sam na psihijatriji u Švedskoj, htela sam da se ostvarim i tamo. Posle toga sam radila i sa bolesnom decom, sa autizmom. Posebno su mi dragi pacijenti sa Daunovim sindromom. Kroz njih sam naučila da moram biti mnogo zahvalna na svemu, da se ne stresiramo mnogo", rekla je Teodora i dodala:

"Fino se tamo zarađivalo. Lep mi je život i tamo bio, ali probudila mi se želja za muzikom. Nemam problem sa započinjem život ispočetka 50. put. Vidite i to sa bivšim dečkom, znate svi ko je. To mi je bila velika lekcija. Zadruga mi je bila lekcija, svašta sam tamo naučila o sebi. Nisam se nešto pronašla tamo, bila sam još jedna u nizu da ispadnem".