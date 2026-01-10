Naime, kako je Asmin tvrdio, kad su Stanija i Maja imale slikanje za njenu kolekciju ona je poludela jer je Durdžić želeo da pogleda fotke, pa ga je Stanija napala da želi da gleda Majinu zadnjicu.

- Da, istina je, i to mnogo gora! Nisam ga otpisala - izbacila sam ga iz stana uz reči: ‘'Marš mi iz života i ti, i rijaliti i Maja Marinković!’'. Pomračenje, totalno. Razlog? Tražio je slike Maje u mom brendu te večeri. I da, ujutru se vratio da moli za oproštaj. Haos je bio bukvalno noć pred njegov ulazak. Nejasno mi je zašto moji bivši vise oko Maje, u stvari mi je jasno: dobra je riba, fizički ih podseća na mene, tu počinje i završava svaka sličnost. Njemu sam baš želela Maju – ovako će mu ostati tiha patnja, a želela sam da ostane bez oka! - otkrila je Stanija i dodala: