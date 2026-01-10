Slušaj vest

Nikolija Jovanović spakovala je kofere i napustila porodični dom, a društvo će joj na ovom putu praviti njena polusestra Teodora. Pevačica je objavila fotografiju na društvenim mrežama. Kako se može videti gepek je pun kofera, a uz fotografiju stavila je i kratak opis

- Žensko putovanje - napisala je Nikolija.

Na fotografijama nema ni traga ni glasa od njenog supruga Relje Popovića koji je trenutno u žiži interesovanja kako medija tako i javnosti, zbog navodnih priča da je bio intiman sa učesnicom rijalitija Elita, Anitom Stanojlović.

Relja se nije oglašavao povodom ovih priča, a ni njegova supruga Nikolija.

Nikolija napustila porodični dom
Foto: Printscrean

Anita tvrdi "Ne poznajem ga lično"

Anita je na pitanja za crnim stolom odgovarala, a tema je bio njen izlazak na nastupu repera. 

Gde si boravila u Budvi? - pitana je Anita.

- U Moskvi. Nisam srela pevače, osim Tamarinog prijatelja. Napolju ne može da se zna ništa, ne može ništa da izađe kad se ništa od ovoga nije desilo. Apsolutno sam sigurna da ništa ne može da izađe napolju. Ja generalno ne znam da ćutim, pa je Tamara mislila možda na to - rekla je Anita.

- Jesi li se napolju nekom novinaru poveravala? - pitao je Milan.

- Ne. Rekla sam samo za Gorana, kad me Đedović obavestio za Milicu i Anđela. Da sam bila sa bilo kojim oženjenim oni trebaju da vode računa, a ne ja. Da se pravdam ne pada mi na pamet. Čovek je oženjen i ima porodicu, ovo su ozbiljne teme. Ja nisam njegovo ime spomenula. Ja njega ne poznajem lično - rekla je Anita.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"NIKOLIJA ME JE ZVALA..." U jeku priča da je Relja bio sa Anitom Stanojlović, koleginica otkrila da se čula sa reperovom ženom: Evo o čemu su pričale
WhatsApp Image 2025-04-28 at 20.08.22_3c52aaea.jpg
StarsSMUVALI SE KAO NA FILMU, NA VRAČARU PAO PRVI POLJUBAC! Jurio je kolima po gradu - ona bežala: Ovo je ljubavna priča Nikolije i Relje
StarsONI SU NAJOBRAZOVANIJI NA ESTRADI: Ovaj muzičar se može pohvaliti sa čak 3 diplome, a ona je pored karijere i fakulteta postala maher u privatnom biznisu
tamara dragić aleksandar milić mili, nikolija, neda ukraden, dj krmak
StarsVEZANA KOSA, BEZ TRUNKE ŠMINKE, U OPUŠTENOJ VARIJANTI: Nikolija objavila fotografiju majke Vesne Zmijanac "Gospođa"
nikolija-vesna01-news1-damir-dervisagic.jpg