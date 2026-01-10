Slušaj vest

Nikolija Jovanović spakovala je kofere i napustila porodični dom, a društvo će joj na ovom putu praviti njena polusestra Teodora. Pevačica je objavila fotografiju na društvenim mrežama. Kako se može videti gepek je pun kofera, a uz fotografiju stavila je i kratak opis

- Žensko putovanje - napisala je Nikolija.

Relja se nije oglašavao povodom ovih priča, a ni njegova supruga Nikolija.

Foto: Printscrean

Anita tvrdi "Ne poznajem ga lično"

Anita je na pitanja za crnim stolom odgovarala, a tema je bio njen izlazak na nastupu repera.

Gde si boravila u Budvi? - pitana je Anita.

- U Moskvi. Nisam srela pevače, osim Tamarinog prijatelja. Napolju ne može da se zna ništa, ne može ništa da izađe kad se ništa od ovoga nije desilo. Apsolutno sam sigurna da ništa ne može da izađe napolju. Ja generalno ne znam da ćutim, pa je Tamara mislila možda na to - rekla je Anita.

- Jesi li se napolju nekom novinaru poveravala? - pitao je Milan.

- Ne. Rekla sam samo za Gorana, kad me Đedović obavestio za Milicu i Anđela. Da sam bila sa bilo kojim oženjenim oni trebaju da vode računa, a ne ja. Da se pravdam ne pada mi na pamet. Čovek je oženjen i ima porodicu, ovo su ozbiljne teme. Ja nisam njegovo ime spomenula. Ja njega ne poznajem lično - rekla je Anita.