Slušaj vest

Sin Branislava Brane Mićunovića, Đorđe Mićunović, ne zaboravlja datume koji su zauvek obeležili život i nasleđe njegovog oca. Godine prolaze, ali sećanja ne blede. Ovih dana Đorđe je na društvenim mrežama podelio dirljiv snimak svog oca, nastao svega tri meseca pre njegove smrti, na kojem se vidi Brano kako, okružen bliskim ljudima, proslavlja rođendan nasmejan, veseo i ispunjen.

Đorđe Mićunović podelio uspomenu na oca Izvor: Instagram

Ništa nije ukazivalo na tragediju

Na video-zapisu Brano izgleda srećno i zadovoljno, uz muziku, osmehe i atmosferu topline koja svedoči o čoveku koji je, uprkos zdravstvenim problemima, zračio snagom i životnom energijom. Upravo takvog ga porodica pamti kao stub kuće, zaštitnika i čoveka čije je prisustvo davalo sigurnost.

- Živiš - napisao je Đorđe i stavio srce svom ocu.

Mićunović, crnogorski biznismen, koji je preminuo 18. aprila 2024. godine, ostavio je iza sebe neizbrisiv trag, kako u poslovnom svetu, tako i u životima svoje dece. Za njih on nije bio samo otac, već i oslonac, mentor i najveći uzor. Njegovi saveti, principi i način razmišljanja i danas žive kroz Đorđa i ostatak porodice.

Ne zaboravlja roditelja

1/5 Vidi galeriju Brano I Đorđe Mićunović otac i sin zajedno Foto: Printscreen/Instagram, Aleksandar Jovanović, Printscreen/Instagram, Privatna Arhiva, Aleksandar Jovanović Cile

Interesantna biografija

Rođen 1953. godine u Nikšiću, Brano je još u mladosti pokazivao disciplinu i snagu karaktera. Bio je sportista i vojnik, čovek naviknut na red, odgovornost i borbu.

Decenijama je bio predmet interesovanja bezbednosnih službi kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji, važeći za kontraverznu ličnost,ali je za svoju porodicu ostao ono najvažnije otac koji uči, štiti i usmerava. Upravo zato snimak koji je Đorđe podelio ima posebnu težinu: on ne prikazuje samo čoveka poznatog javnosti, već Branu onakvog kakvog su ga znali najbliži nasmejanog, opuštenog i okruženog ljubavlju.

Objavom ovog videa, Đorđe je još jednom pokazao da sećanje na oca ne živi samo u datumima, već u trenucima, emocijama i uspomenama koje se čuvaju duboko u srcu. Za porodicu Mićunović, Brana nije otišao - on i dalje živi kroz priče, snagu koju je ostavio iza sebe i ljubav koja ne prestaje ni dve decenije kasnije.