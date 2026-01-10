Slušaj vest

Domaća javnost i dalje je potresena iznenadnom smrću frizera Matije Radulovića, koji je preminuo u 43. godini. Iako je sahrana obavljena, polemike i spekulacije o okolnostima njegove smrti ne jenjavaju. Naprotiv, tenzije su dodatno podgrejane nakon što se na društvenim mrežama oglasio njegov navodni prijatelj, uputivši niz oštrih poruka.

Dobija pretnje na mrežama

Obaveštenje - ukoliko dobijem još jednu poruku pretnji, sve ću prijaviti VTK-u. Ordinacija nema nikakve veze s ovim slučajem, zato prestanite da iznosite neistine. Ako se pritisci nastave, objaviću sve - uz konkretne dokaze i poruke koje sam dobio od poznatih ličnosti i bliskih prijateljica M. R., koje znaju ono što znam i ja.Ne lažite i ne pretite kada ste znali da podržavate. Gde ste bili juče? Sram vas bilo. Neka mu je laka zemlja - rekao je Bane, a potom otkrio zašto se Matija posvađao s Majom Marinković:

"Maja je otišla kod drugog frizera"

Kada je reč o Slađi Poršelini, netačne su tvrdnje da joj je kosu radio besplatno — sve usluge su uvek bile uredno plaćene. Jedina osoba kojoj je Matija pružao besplatne usluge bila je Maja Marinković, sa kojom je bio u bliskom prijateljstvu, sve do pre nekoliko meseci, kada su se razišli nakon što je otišla kod drugog frizera.

Toliko od mene. Ukoliko se ovo nastavi, objaviću sve. A oni koji se kriju iza lažnih profila treba da znaju — IP adresa je jedinstvena i proverljiva. Sve ću prijaviti. Ovo je obećanje.

Urađena obdukcija

Podsetimo, Matija Radulović, estradni frizer iznenada je umro na Badnje veče u svojoj 43. godini.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, lekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama lekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Nakon tragičnog ishoda, kako ekipa Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja, rezultati obdukcije će naknadno biti poznati.

Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći

Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.

Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.