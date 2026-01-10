Slušaj vest

Poznati frizer i stilista, stručnjak za nadogradnju kose i master u izradi prirodnih perika, Matija Radulović, poznatiji pod nadimkom „Maki King of Hair“, preminuo je na Badnji dan.

Radulović je bio veoma blizak sa Majom Marinković, sa kojom je, prema navodima, prekinuo prijateljstvo pre nekoliko meseci, nakon što je ona počela da sarađuje sa drugim poznatim frizerom, Borislavom Obreškim, kako tvrdi Bane Đokić.

Tim povodom kontaktirali smo Borislava Obreškog, koji je za Kurir kratko prokomentarisao situaciju:

„Ne bih se mešao u njihove odnose. Maja jeste naš klijent, kao i mnoge druge poznate ličnosti. Matija je bio izuzetan profesionalac i fantastičan u svom poslu. Lično smatram da prijateljstvo ponekad može da naruši profesionalni odnos ljudi se zbliže, više se razmišlja o druženjima i izlascima, a posao se odlaže za sutra. To se jednostavno dešava.“

Urađena obdukcija

Podsetimo, Matija Radulović, estradni frizer iznenada je umro na Badnje veče u svojoj 43. godini.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, lekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama lekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Nakon tragičnog ishoda, kako ekipa Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja, rezultati obdukcije će naknadno biti poznati.

Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći

Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.

Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.

