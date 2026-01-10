Slušaj vest

Dara Bubamara i Sloba Radanović u sukobu su oko pesme "Infarkt duše", gde je pevačica kolegu optužila da joj je ukrao numeru. On je sada progovorio o njihovom sukobu i otkrio da su imali suđenje koje je pre oko dva meseca završeno.

Sloba je rekao da mu je žao što je došlo do sukoba sa Darom jer je o njoj imao lepo mišljenje.

Ovako je Sloba Radanović nekad izgledao:

1/18 Vidi galeriju Sloba Radanović nekada Foto: Printscreen/Instagram

- Stvarno sam Daru smatrao dobrim likom, zabavnim - rekao je Sloba, pa otkrio da su se suočili na sudu.

- Bio je tu čak i neki sudski postupak koji je presuđen u koju korist. Ne volim da puno pričam o tome, to se desilo pre oko dva meseca. Stigla je presuda da sam ja tu u pravu, da sam platio pesmu i tu treba da se plate odštete - rekao je on na "Adria Tv" i dodao:

- Pojavila se i ona na suđenju, bili smo moj advokat i ja, ona i njena advokatica. Oni su gurali neku svoju priču, ja sam samo iznosio dokaze. Presuđeno je da treba da mi se isplati odšteta, ali pare su tu najmanji problem.

Dara: "Gazi preko mrtvih"

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Dara je svojevremeno javno iznela niz optužbi na račun kolege.

Bila sam na sahrani Slobinog oca, pomagala mu, nijednog momenta nije pozvao ni mene, ni Željka! Pesma je dva puta prodata! Rale je radio pesmu sa Marinom. Sloba podmeće nogu dečku koji tek počinje. E, onda sam mu skinula pesmu sa Jutjuba. Sad će i sud, i sve, svašta će tu da se dešava. Hteo je marketing preko mene. Ovo je postalo gaženje preko mrtvih! Ja sam lično bila tu kad je dat novac za pesmu. Advokati su se čuli sa Raletom, videćemo šta će biti - rekla je ona tada.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: