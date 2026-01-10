Slušaj vest

Asmin Durdžić je rekao da mu je Stanija Dobrojević napravila haos pred njegov ulazak u "Elitu" i ljubomornu scenu zbog Maje Marinković, o čemu se naširoko priča. Stanija se sad oglasila i otkrila svoju stranu priče.

Kako je Asmin tvrdio, kad su Stanija i Maja imale jedno slikanje, ona je poludela jer je Durdžić hteo da pogleda fotke, pa ga je starleta napala da želi da gleda Majinu zadnjicu.

"Haos je ispao"

- Da, istina je, i to mnogo gora! Nisam ga otpisala - izbacila sam ga iz stana uz reči: "Marš mi iz života i ti, i rijaliti i Maja Marinković!". Pomračenje, totalno. Razlog? Tražio je slike Maje te večeri. I da, ujutru se vratio da moli za oproštaj. Haos je bio bukvalno noć pred njegov ulazak. Nejasno mi je zašto moji bivši vise oko Maje, u stvari mi je jasno: dobra je riba, fizički ih podseća na mene, tu počinje i završava se svaka sličnost. Njemu sam baš želela Maju, ovako će mu ostati tiha patnja, a želela sam da ostane bez oka! - otkrila je Stanija za "Pink" i dodala:

- Da sam ja tražila slike njegovog druga zapalio bi i mene i druga! Toliko je bolesno ljubomoran. Ali kod njega važe dupli standardi, on može sve, žena ne sme ništa.

Asmin pričao: "Otišao sam u hotel nakon drame"

Durdžić, podsetimo, tvrdi da je Stanija momentalno "poludela", optužujući ga da slike traži iz potpuno pogrešnih pobuda.

- Ja sam hteo da vidim slike, a ona je napravila haos jer ja hoću da gledam njenu zadnjicu - ispričao je Asmin, aludirajući na Maju Marinković.

