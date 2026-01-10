Slušaj vest

Čeda Jovanović nedavno je otkrio da je počeo da živi sa svojim prijateljam Acom Kosom, a ne krije da mu njegova podrška u životu mnogo znači.

Aleksandar Kos bio je uz Čedu tokom jednog od najtežih životnih perioda, kada se bivši političar razvodio od supruge Jelene.

Sada je pažnju privukao trenutak iz njihovog doma, na kom se vidi kako Čedina ćerka šiša Acu.

Uz osmeh i dobro raspoloženje, ovaj prizor pokazao je koliko su bliski, a mnogi su ovaj gest protumačili kao dokaz da je Aleksandar itekako postao deo porodice.

- Groznica subotnje večeri… Aleks je poželeo novi "look", Anđelija nešto više od Netfliksa… Našli su se na "blendovanju" njegove glave, svima prvi put uz puno smeha i pozitivne energije, znači da će se sve ponoviti - napisao je Čeda Jovanović, a i njegova ćerka Anđelija se nadovezala u komentarima:

- Dobio je šta je tražio - poručila je ćerka bivšeg političara.

Aca Kos o prijateljstvu sa Čedom Jovanovićem

- Od kada ga poznajem i živim s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas.

