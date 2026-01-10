Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković oglasila se na društvenim mrežama hitnim saopštenjem. Kako ističe, prinuđena je da otkaže večerašnji nastup.

Kaća je objasnila iznenadnu odluku i otkrila sa čime se suočava.

- Draga moja publiko u Nikšiću, nažalost večeras neću moći da nastupim zbog jake prehlade. Mnogo mi je žao i iskreno se izvinjavam svima koji su se radovali večerašnjem druženju - napisala je Katarina Živković i dodala...

- Obećavam vam ludi, nezaboravan provod čim se oporavim i čim dogovorimo novi datum. Hvala vam na razumevanju i ljubavi - dodala je Kaća, koja je potom snimila sebe dok koristi inhalator, što dokazuje da pevačica trenutno nije u najboljem zdravstvenom stanju.

"Srećna sam žena"

- Ja sebe smatram srećnom ženom. Kompleksno je to, ali sreća je stanje duha. Mene čini srećnom ovo što imam. Da sam neki megaloman, možda bih i patila jer nemam mnogo više, ali nisam. Da li je to dobro ili ne, ne znam, ali ja sam zadovoljna ovim što imam - kazala je ona.

- Fali mi dosta stvari koje se ne mogu kupiti novcem. Ne bih da ova naša priča pređe u neku patetiku, ali nedostaju mi neki dragi ljudi, neki momenti... Nedostaje mi svašta, ali kako ono kažu: "Najskuplje stvari ne možete kupiti parama" - dodala je Kaća nedavno za "Republiku".

