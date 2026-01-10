KATARINA ŽIVKOVIĆ ZAVRŠILA NA KISEONIKU! Oglasila se hitnim saopštenjem (FOTO)
Pevačica Katarina Živković oglasila se na društvenim mrežama hitnim saopštenjem. Kako ističe, prinuđena je da otkaže večerašnji nastup.
Kaća je objasnila iznenadnu odluku i otkrila sa čime se suočava.
- Draga moja publiko u Nikšiću, nažalost večeras neću moći da nastupim zbog jake prehlade. Mnogo mi je žao i iskreno se izvinjavam svima koji su se radovali večerašnjem druženju - napisala je Katarina Živković i dodala...
- Obećavam vam ludi, nezaboravan provod čim se oporavim i čim dogovorimo novi datum. Hvala vam na razumevanju i ljubavi - dodala je Kaća, koja je potom snimila sebe dok koristi inhalator, što dokazuje da pevačica trenutno nije u najboljem zdravstvenom stanju.
"Srećna sam žena"
- Ja sebe smatram srećnom ženom. Kompleksno je to, ali sreća je stanje duha. Mene čini srećnom ovo što imam. Da sam neki megaloman, možda bih i patila jer nemam mnogo više, ali nisam. Da li je to dobro ili ne, ne znam, ali ja sam zadovoljna ovim što imam - kazala je ona.
- Fali mi dosta stvari koje se ne mogu kupiti novcem. Ne bih da ova naša priča pređe u neku patetiku, ali nedostaju mi neki dragi ljudi, neki momenti... Nedostaje mi svašta, ali kako ono kažu: "Najskuplje stvari ne možete kupiti parama" - dodala je Kaća nedavno za "Republiku".
