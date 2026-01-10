Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović dugo je i vrlo marljivo radila na svojoj karijeri, tek da bi u jednom trenutku saznala da je zbog izvesnih iz njene stare ekipe ostala bez ogromne svote novca. Onda, ona je povukla ručnu i drastično promenila svoj tim.

Sada sarađuje mahom sa sestrom Majom i "konačno živi tačno onako kako joj se i dopada". Osvrnuvši se na čitavu tu situaciju o kojoj se dugo pričalo i pisalo, tokom gostovanja u jednoj emisiji naglasila je da je "sve krenulo kako treba pošto je preuzela kormilo svog života".

- Rekla bih da je strpljenje luksuz. To je ta neka kultura, strpljivost, da ne budemo nepristojini, to je postalo luksuz - kazala je najpre Rada u "Magazinu IN", a potom odgovorila i na pitanje da li "danas živi kako joj se sviđa".

- Da, otkad sam preuzela kormilo mog života, od onda kad sam doživela finansijski slom - istakla je Manojlovićeva.

Tada - bila je spremna i da se vrati na selo, te tamo i nastupa, gde "bar niko od nje neće da krade".

- Dotle sam došla i rekla sam da ću da radim samo kako ja hoću. Bila sam spremna da se vratim u selo, da pevam po šatorima, ali me niko neće krasti. Posle 16 godina velikih svetala velika je hrabrost i luksuz reći: "Ne" - istakla je ona.

Priželjkuje trudnoću

Podsetimo, pevačica Rada Manojlović letos je napunila 40 godina. Ističe kako je svesna da joj otkucava biološki sat, te da i te kako želi da postane majka.

- Kad pređeš 40. godinu nekako prošao si dosta... Ja to tako gledam - rekla je Rada Manojlović u dahu.

- Prošlo ti je tad dve trećine života, tako dođe - dodala je za "Grand" Rada u dahu.

Ona već dugo uživa u ljubavi sa vozačem Vladimirom Rankovićem.

Priznaje da ne može da ga nagovori da zajedno istupe javno.

- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima... - rekla je pevačica nedavno razočarano.

