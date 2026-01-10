Slušaj vest

Voditeljka Pink televizije Ana Radulović priznala je da joj je najveća želja da se ponovo ostvari kao majka i sinu Kosti podari brata ili sestru.

Ana Radulović koja je ponovo zaljubljena, otkrila je šta priželjkuje u godine pred nama, koja koleginica je najbreže izbaci iz takta, ali i da li bi za partnera pre izabrala sportistu, političara ili glumca.

Pored sreće, zdravlja i ljubavi – ima još jednu želju

Pored želja koje se podrazumevaju, sreća, zdravlje i ljubav, ako je vezano za ovu godinu, želim da bude bolja od 2025. godine. Ako je želja generalno, za neki naredni period, volela bih da se ostvarim kao majka ponovo.

Dečak ili devojčica – potpuno svejedno

Svejedno.

Kosta i priča o prinovi

Kosta je sad u nekim drugim željama (smeh). Znam koliko Kosta voli svu svoju braću, sestre i drugare i može samo da se raduje tome.

Koleginica koja mi je i omiljena i najviše me iznervira

Osoba koja mi je omiljena, a može i najviše da me iznervira i izbaci iz takta, to je Ivana Šopić.

Poseban odnos sa Ivanom Šopić

Sa njom od prvog dana imam poseban odnos i stalno ističem da mi je, ne mogu da kažem omiljena koleginica, ali da se sa njom najviše privatno družim. Isto tako, ona najviše može da me izbaci iz takta, kao i ja nju.

Posle braka sa pevačem – nema dileme

Bila sam u braku sa pevačem, a sada, da moram da biram – sportista, političar ili glumac – nijedno od navedenog. Da mogu da biram, kako je sada, tako je.

kurir.rs/informer

