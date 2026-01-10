Slušaj vest

Sanja Vučić imala je zakazan koncert u rodnom Kruševcu, koji se ipak nije održao zbog nepogodnih vremenskih uslova.

Pevačica se ipak pojavila na bini, gde nije bilo ni struje, pa se bez mikrofona obratila okupljenoj publici koji su je sa nestrpljenjem čekali.

1/5 Vidi galeriju Sanja Vučić je osvojila srce bubnjaru koji je sarađivao sa Sekom Aleksić Foto: Kurir, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, Printscreen

- Nažalost, zbog vremenskih uslova nećemo moći da održimo koncert večeras. Nije do nas, meni je jako žao - rekla je Sanja Vučić, dok je publika zvučala razočarano.

Ipak, ona im je saopštila da već imaju zakazan novi datum.

- Novi datum je 15. januar. Ko god bude želeo, slikaćemo se, da ne bude da ste došli za džabe - rekla je pevačica, koja je potom sišla sa bine i slikala se sa svakim pojedinačno.

O Zvezdama Granda

Sanja je često u ulozi žirija u "Zvezdama Granda", a nedavno je za medije otkrila da li se nekada kaje zbog kritika koje uputi takmičarima.

1/6 Vidi galeriju Sanja Vučić u Zvezdama Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Da, dešavali su momenti gde sam bila pregruba gde nisam morala nekog baš toliko da nagazim pa sam se izvinjavala takmičarima, ali sad i kalkulišem, kako ću sa kim. Malo sam oštrija prema dečacima nego devojčicama - rekla je.

kurir.rs/telegraf

