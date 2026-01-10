Slušaj vest

Pobednica Zadruge Kija Kockar nedavno je objavila da se verila, a lepe vesti podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Tim povodom, Kija je sada otkrila kako je izgledala posebna večera organizovana u njenom domu, i to na Božić, praznik koji joj je, kako je istakla, posebno drag.

U intimnoj atmosferi, okružena bliskim prijateljima, veče je proteklo u znaku tradicije, dobre hrane i muzike, a upravo tada usledilo je i emotivno iznenađenje, veridba pred svima prisutnima.

Ovako je izgledalo Kijino posebno veče:

- Hvala mojim prijateljima koji su bili deo ove prelepe večeri u mom domu, koja je već dugogodišnja tradicija. Pozdravljamo i one koji, nažalost, nisu uspeli da dođu iz opravdanih razloga. Nadam se da ste se lepo proveli i uživali u trpezi, vinu, društvu i muzici. Hvala što ste bili deo jednog prelepog trenutka u mom životu, veridbe! Hvala svima na čestitkama, ne uspevam sve da otvorim ovde. Svakako, moji prijatelji imaju moj broj telefona – napisala je Kija Kockar.

Na fotografijama koje je podelila sa pratiocima vidi se bogata praznična trpeza, domaći specijaliteti poput ajvara i ruske salate, kao i vino, sveće i detalji koji su dodatno upotpunili toplu, porodičnu atmosferu večeri.

Komad nakita košta pravo bogatstvo

Prsten koji je zasijao na Kijinoj ruci je prsten luksuznog brenda Van Cleef, izrađenom od 18-karatnog zlata, koji važi za simbol prefinjenosti i diskretne elegancije. Njegova vrednost procenjuje se na oko 10.500 dolara, što ovaj prsten svrstava među ekskluzivne komade koji se ne nose bez posebnog razloga.

