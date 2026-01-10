Slušaj vest

Pobednica Zadruge Kija Kockar nedavno je objavila da se verila, a lepe vesti podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Tim povodom, Kija je sada otkrila kako je izgledala posebna večera organizovana u njenom domu, i to na Božić, praznik koji joj je, kako je istakla, posebno drag.

U intimnoj atmosferi, okružena bliskim prijateljima, veče je proteklo u znaku tradicije, dobre hrane i muzike, a upravo tada usledilo je i emotivno iznenađenje, veridba pred svima prisutnima.

Ovako je izgledalo Kijino posebno veče:

Pobednica "Zadruge" Kija Kockar nedavno je verena, što je podelila na društvenim mrežama.  Foto: Prinstcreen

- Hvala mojim prijateljima koji su bili deo ove prelepe večeri u mom domu, koja je već dugogodišnja tradicija. Pozdravljamo i one koji, nažalost, nisu uspeli da dođu iz opravdanih razloga. Nadam se da ste se lepo proveli i uživali u trpezi, vinu, društvu i muzici. Hvala što ste bili deo jednog prelepog trenutka u mom životu, veridbe! Hvala svima na čestitkama, ne uspevam sve da otvorim ovde. Svakako, moji prijatelji imaju moj broj telefona – napisala je Kija Kockar.

Na fotografijama koje je podelila sa pratiocima vidi se bogata praznična trpeza, domaći specijaliteti poput ajvara i ruske salate, kao i vino, sveće i detalji koji su dodatno upotpunili toplu, porodičnu atmosferu večeri.

Komad nakita košta pravo bogatstvo

Kija Kockar Foto: Pritnscreen

Prsten koji je zasijao na Kijinoj ruci je prsten luksuznog brenda Van Cleef, izrađenom od 18-karatnog zlata, koji važi za simbol prefinjenosti i diskretne elegancije. Njegova vrednost procenjuje se na oko 10.500 dolara, što ovaj prsten svrstava među ekskluzivne komade koji se ne nose bez posebnog razloga.

Ne propustiteStarsKIJA KOCKAR NAKON VERIDBE DOŽIVELA NEZGODU! Oglasila se i otkrila šta joj se desilo: Krvarila sam... Pored grudi flaster (FOTO)
amigi-25032024-0128.jpg
StarsKIJA KOCKAR SE OGLASILA ZA KURIR NAKON VERIDBE! Evo šta za nju znači prsten od 10.500€ - Imam najlepši...
kija3.jpg
StarsPOZNATE DAME SVAKE GODINE MESE ČESNICU! Ponosno ih pokazuju: Ovako su ranije izgledale njihove trpeze
Ana Ivanović Suzana Mančić Lena Kovačević Kija Kockar
StarsVERILA SE KIJA KOCKAR! Objavila video na društvenim mrežama i mnoge šokirala sudbonosnim "DA" (VIDEO)
Kija Kockar

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV