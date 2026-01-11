Slušaj vest

Voditeljka Anđela Đurašković prolazi kroz razvod nakon četiri godine braka sa Lukom Mrđom. Iako se o krahu ljubavi nije javno oglašavala niti ulazila u detalje privatnog života, Anđela je nedavno privukla veliku pažnju fotografijama iz noćnog provoda koje je podelila na društvenim mrežama.

Anđela Đurašković u provodu Foto: Preent Screen

Na slikama je pozirala u uskoj mini haljini koja je savršeno istakla njenu vitku figuru i eleganciju, dok je ceo stajling upotpunila crnim čizmama preko kolena. Samouveren izgled i osmeh nisu prošli nezapaženo, pa su se komplimenti na račun njenog izgleda samo nizali u komentarima.

Mnogi su primetili da Anđela, uprkos teškom životnom periodu, zrači snagom i samopouzdanjem, pokazujući da je spremna za novo poglavlje u svom životu

Razvodi se posle četiri godine braka

Podsetimo, voditeljka jutarnjeg programa televizije „Prva“, Anđela Đurašković, razvodi se posle četiri godine braka. Prema navodima izvora bliskog paru, odnosi među supružnicima već duže vreme nisu bili dobri, a nedavno je došlo do ozbiljnije svađe nakon koje je Luka napustio zajednički dom.

Kako izvor navodi, Anđela je u ovoj situaciji u potpunosti posvećena dobrobiti svoje dece i želi da ceo proces razlaza protekne mirno i dostojanstveno.

Voditeljka "Prve", Anđela Đurašković nakon četiri godine stavila je tačku na brak sa Lukom Mrđom. Njih dvoje su 2021. godine napravili svadbu i upriličili svadbeno veselje.

„Anđeli su na prvom mestu mir i spokoj njene dece. Učiniće sve da oni kroz ovaj period prođu što bezbolnije i upravo zato želi da se sa dugogodišnjim partnerom rastane bez konflikata i javnih prepirki“, ističe izvor blizak paru.

Venčali se 2021. godine, imaju dva sina

Podsetimo, Anđela i Luka venčali su se 2021. godine, nakon višegodišnje veze tokom koje su dobili sinove Mihajla i Dušana.

Par je do sada svoj privatni život držao daleko od očiju javnosti, te se i sada trude da porodične okolnosti rešavaju daleko od medijske pažnje.