Smrt estradnog frizera Matije Radulovića duboko je potresla javnost. Nakon što su se na društvenim mrežama pojavile optužbe na račun stomatološke ordinacije u kojoj se lečio, oni su reagovali hitnim saopštenjem i najavili objavljivanje videa u kojem će izneti svoju stranu priče.

Foto: Instagram Prinscreen

Iznenadni odlazak Matije Radulovića, koji je preminuo na Badnji dan, i dalje je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, naročito nakon što su ponovo počeli da se dele njegovi TikTok snimci u kojima je otvoreno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Iako zvaničan uzrok smrti još uvek nije saopšten, brojni korisnici društvenih mreža zatražili su odgovore od stomatološke ordinacije u kojoj se Matija lečio, a koja se našla na meti kritika i optužbi.

Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da je Matija u svojim video-objavama detaljno opisivao komplikacije koje su nastale nakon ugradnje metalokeramičkih krunica. Prema njegovim rečima, zdravstveno stanje mu se znatno pogoršalo jer je naknadno utvrđeno da je alergičan na metal, što je dodatno zakomplikovalo i produžilo lečenje.

U komentarima na TikToku korisnici su direktno prozvali stomatološku ordinaciju, zahtevajući objašnjenje i odgovore na brojna pitanja.

Jedna korisnica je napisala: "Molim vas, demantujte situaciju vezanu za dečka preminulog od sepse, ukoliko niste krivi. Ukoliko jeste, prihvatite odgovornost... Radi se o životu ljudi".

Ordinacija Cvejanović najavila snimak Foto: Preent Screen

Iz ordinacije su na ovaj komentar kratko odgovorili: "Biće video sledeće nedelje", poručili su iz ove klinike.

Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći

Podsetimo, Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.

Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.

Matija Radulović ostavio bol kod porodice