Ksenija Mijatović nedavno je uslikana sa nepoznatim muškarcem u jednom lokalu u Beogradu. Kako su preneli domaći mediji, Ksenija je uživala u emotivnim trenucima sa partnerom, pa su se i poljubili naočigled svih.

Nakon što su fotografije dospele u javnost, Ksenija i njen partner odlučili su da se više ne kriju, pa je njen partner objavio njihove zajedničke fotorafije koje su nastale u Sidneju, gde on, kako prenose mediji živi.

Sudeći po njegovom Instagramu on većinu vremena provodi u Sidneju gde ga i pevačica često posećuje.

- Dvoje prelepih ljudi i jedan prelep grad. Šaljemo ljubav i mir iz Sidneja - napisao je on u opisu.

Rade je podelio i fotografiju na kojoj se strasno ljube.

- Kada otvoriš vrata životu i život otvori vrata tebi. Toliko - dodao je u opisu.

Ksenija Mijatović i njen novi dečko Foto: Printscrean

Razvela se posle 14 godina

Podsetimo, Ksenija Mijatović je u jednom trenutku promenila život iz korena. Posle 14 godina braka se razvela i promenila profesiju kada je u 38. godini upisala fakultet.

- To nije aktuelna tema i u ovom trenutku se ne dešava. Ne mogu da garantujem šta će biti sutra ili za godinu dana. Razumem da ljudi već dugo pričaju da se razvodim jer moj suprug zbog prirode svog posla ne želi da se pojavljuje sa mnom u javnosti. Kad se budem razvela, prvo ću vas obavestiti - rekla je ona te 2013. godine kada se saznalo da nisu u dobrim odnosima.

- U jednom momentu sve što ja jesam nije bilo dovoljno da od muzike mogu da živim i jako mi je bilo teško da se oprostim od nečega što je moj život. Ali, počela sam ceo život ispočetka. U 38. godini sam upisala psihologiju sa klincima od 19, išla na master sam i napisala dva naučna rada. Uporedo sa psihologijom završila sam i studije na Institutu za integrativnu psihoterapiju - ispričala je Mijatovićeva tada.