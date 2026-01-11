Slušaj vest

Mlađa ćerka čuvenog pevača Zdravka Čolića, Lara, već dugo privlači pažnju javnosti, a o njenom izgledu se često priča. Nedavno se oglasila sa primorja i pokazala svoje novo izdanje.

Lara je podelila fotografije sa šetnje kraj mora i po gradu, a pratioci na Instagramu su je zasuli komplimentima.

Prema pričama, Lara je nedavno odlučila da koriguje neke crte lica – prvo je uradila usne, a potom i korekciju nosa.

- Pevačeva mlađa ćerka popunila je usne hijaluronskim filerima, a pored toga popunila je i nos kako bi svoj izgled dovela do savršenstva - tvrdio je izvor, prenosili su domaći mediji

Ljubavni brodolom

Podsetimo, Larin privatni život takođe je često u fokusu javnosti. Njena veza sa Andrijom Đ, sinom vlasnika velikog lanca teretana, bila je u centru pažnje domaćih medija. Ipak, romansa nije potrajala – posle godinu dana ljubavnog odnosa, mladi par se razišao. Prema navodima bliskih prijatelja, raskid je usledio iznenada, što je pokrenulo mnoge komentare.

Zdravko Čolić se kao otac ostvario u kasnijem životnom dobu

- Lepo je da čovek u kasnijem dobu dobije decu. To je sada Božija stvar. To je više kako čovek živi svoj život i kako se nešto desi. Ponosan sam na svoju malu porodicu, šmizle, dve devojčice, sada već devojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritikuje, ali to je tako. Sa druge strane, ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu malo da se uozbiljim. Uglavnom popustljiv sam - rekao je pevač i dodao da ograničenja uvek moraju da postoje.

- Mi imamo jedno poštovanje, koje se gubi u današnjem savremenom društvu, tehnologija koja uzima maha, teško je kontrolisati. Ono što sam poneo od kuće, je poštovanje, čast i obraz i voleo bih da i one to isto smatraju i najvažnije je da nije sve u parama i bogatstvu, ali da postoji valjanost i da je neko vredan, to je najbitnije da imaju u životu. Sutra će morati same da žive svoj život i da rade, a ne da se oslanjaju na drugog, što je danas moguće. Poštenje i odnos prema životu, to je najvažnije. Ali opet čovek ne zna kako će ići u životu, to je sve u Božjim rukama. Svi bi voleli da su sretne i zadovoljne, ali život je nepredvidiv. Jedan rad, jedna disciplina uma, koje neke stvari stavljaju na mesto, ali teško je danas to dobiti kod nove generacije, ali postoje ljudi koji to mogu, videćemo. Za sada još nisu loše stvari, ali uvek bih ja više tražio.