Lukas o svađama sa Sonjom: "Volim je, a vređam je"

- I nije me bilo stid što sam se pretvorio u svoju suprotnost. Razlog je bio jednostavan: radio sam to zbog Sonje, da njoj ugodim. I baš me briga što će da kažu da sam papučar. Jedini od njih nisam imao švalerku dok sam voleo svoju suprugu. A ljubav kad prestane: ćao. Nema održavanja braka na silu u paralelnom životu: kod kuće žena koju ne podnosiš, a u iznajmljenoj garsonjeri švalerka koju lažeš da ćeš se razvesti. Ja sam za te filozofe frajer. Dok sam bio u nekom drugom od svojih brakova, nikad u kafanu nisam ušao s drugom ženom, samo sa suprugom... Moja draga Sonja je potpuno pogrešno shvatila moje ponašanje. Pošto me je potisnula, pretvorila u svoju predstavu o idealnom muškarcu, počela je da uobražava da je i u mom poslu bitnija od mene. "Ti bi sada da biraš pesme, da komponuješ, da sviraš gitaru, budeš bubnjar i polako postaneš Aca Lukas. Ne možeš da budeš ja!", rekao sam kad je zaista sve puklo, što je značilo da sam se osvestio. Kako je naš odnos delovao na decu? Strašno! Nismo živeli zajedno, pa sam jednom, uoči puta za Cirih, svratio na Bežanijsku kosu. Hteo sam da vidim decu, Sofiju i Viktoriju. Ona me pritisla pitanjima i konstatacijama o mom sad momačkom životu. To nije bio govor već smrtonosni rafali. "Pusti me, molim te, došao sam da vidim decu. Putujem za Cirih". "Klošaru jedan, ti ćeš sa mnom da se igraš! Misliš da ne znam da j**** onog kepeca iz Zvezda Granda!". Kad je to izgovorila, nisam mogao da se kontrolišem. "Taj kepec se bolje k*** od tebe. I bolja je riba od tebe. A s tobom mogu da legnem samo kad sam pijan!". Užasne rečenice. Volim je, a vređam je. Kad sam hteo da krenem, ona mi se unela u lice. "Da nećeš da me udariš! A - pogan jezik čak i za razjarenu ženu..." - napisano je u knjizi Ace Lukasa.