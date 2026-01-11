Slušaj vest

Ana Jovanović supruga pevača Peđe Jovanovića objavila je porodične fotografije i svom suprugu se obratila emotivnim rečima. Pevač danas proslavlja 49. rođendan, a njegova supruga otkrila je koliko je ponosna na njega.

Ana je veoma aktivna na Instagramu, ali gotovo nikada ne deli porodične fotografije, međutim, sada je napravila izuzetak kada je objavila njihove nikad viđene slike.

"Iako ti to ponavljam svaki dan, želim još jednom da ti kažem koliko sam samo ponosna na tebe. Na tvoju hrabrost, snagu, upornost, doslednost i veliko, čisto srce", napisala je ona i dodala:

"Želim ti zdravlje, mir i da nastaviš putem kojim si krenuo, a tvoja porodica je tu da te podržava i da ti daje vetar u leđa zauvek. Volim te!"

Foto: Printscrean

Tri puta se rastajali

Peđa Jovanović tri puta se rastajao od supruge Ane sa kojom ima troje dece, a sada su pronašli mirnu luku, nakon što je on rešio da okrene drugi list i svojoj ljubavi daju još jednu novu šansu. U intervjuu koji je dao za Kurir nedavno, otkrio je da njihova ljubav ponovo cveta.

1/6 Vidi galeriju Peđa Jovanović sa suprugom na luksuznom putovanju Foto: Printscrean, Pritnsceen/Instagram

- Ovo do sada nisam rekao, ali kad me već pitaṣ̌ o odnosu sa bivṣ̌om ja ću ti reći i da mi je sadaṣ̌nja. Ana i ja smo se pomirili i sada živimo jedan pravi porodični život. Sve loṣ̌e je iza nas - rekao nam je pevač, a na naṣ̌e pitanje da li to znači da zajedno idu i na luskuzna putovanja s kojih Ana često objavljuje fotografije, pevač nam je rekao sledeće:

- Na većinu tih putovanja idemo zajedno, ali se deṣ̌ava da i ona ide sama jer ona ima svoj brend pa su joj lokacije gde je more i leto uvek dobre za fotografisanje njenog brenda.

Podsetimo, nihov brak imao je uspone i padove, pa su se nekoliko puta stavljali tačku na brak, a kako je svojevremeno pevač otkrio supruga ga je ostavila zbog toga što je imao problema sa alkoholom.