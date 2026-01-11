Slušaj vest

Bojan Milićevićbubnjar i muzički promoter grupe Regina, objavio je na društvenoj mreži Fejsbuk da je polomio nogu. Uz sliku noge sa gipsom, Bojan je otkrio šta se desilo.

- Ljudi moji, puče k'o ledenica. Na parkingu ispod snega led i opala... Kažu, osam nedelja ovako sa udlagama i štakama i to u kući.

Muzičar polomio nogu
Foto: Printscrean

Odmah su se, naravno, nanizali brojni komentari podrške njegovih prijatelja i kolega. Među njima ima i onih koji su doživeli u prošlosti slične stvari, te je Bojan dobio i savete šta da radi i kako da se ponaša.

Milićević je decenijama prisutan u svetu domaće muzike. Bio je bubnjar grupe Regina u vreme njene najveće popularnosti pred raspad Jugoslavije, kao i nakon ponovnog okupljanja benda 2006. godine. Predstavio se i kao tekstopisac, za pesmu "Zatupi zaglupi". Grupu je napustio 2015. godine. Godinama je bio aktivan i kao muzički promoter i organizator koncerata.

Kao pevač se okušao 2021. godine, kada je izveo autorski singl "Iznad Prizrena". Pesma i spot su urađeni u saradnji sa Horom Hrama Svetog Vasilija Ostroškog, a projekat je bio namenjen deci Orahovca na Kosovu i Metohiji.

Kurir.rs

