Tara Simov, nekadašnja rijaliti učesnica poznata po burnom životu u medijima, danas kaže da je sve to iza nje. Sada vodi mirniji život, fokusirana je na porodicu i brigu o svom sinu Nikolaju, ističući koliko joj je važno da odrastanje njenog deteta bude stabilno i bez haosa iz prošlih dana.

- Ja sam prethodne četiri godine bila zaposlena na televiziji, bila je velika promena u odnosu na prethodno, jer sam pre toga bila učesnik rijalitija, nikad voditelj, novinar. U početku mi je bilo zbunjujuće, veliki kolektiv. Ja sam neko ko malo teže funkcioniše u kolektivu, imala sam tih nestašnih situacija u početku, brzo sam se snašla, van toga ima influens angažmane, to je moj izvor zarade - rekla je Tara i nastavila:

- Uživam u životu, ranije nisam imala mogućnosti za to, jer generalno gde god bih se zaposlila, nikako ne budem isplaćena, to se dešavalo godinama. Nakon što sam postala majka, zacrtala sam sebi, da će svakog prvog da cveta i da ne postoji stvar na svetu koju ću ja da poželim, a da ne mogu da je dobijem. Odlučila sam da idem časnim putem, nisam se udala bogato, nisam se preselila u Dubai, ne visim na elitnim lokacijama, ali zato sam sa svojih 10 prstiju i pozamašno sadržajnim mozgom napravila pare - rekla je ona.

Tara je otkrila da sa bivšim Danilom deli starateljstvo, a da sa roditeljima nije u kontaktu.

- Što se tiče mog detinjstva, ja sam shvatila da pre svega svojim roditeljima moram da oprostim da bih nastavila dalje i shvatila sam da moram da prekinem komunikaciju sa njima i to sam uradila prošle godine. Shvatila sam da se predugo mučim i da ja predugo tražim od svih nešto. Zato što smo prekinuli odnose, ja se osećam nikad zdravijom psihički i mentalno. Moji roditelji nisu bili roditelji, 20 godina sam bila na ulici, napušteno malo mače. Posle 20 godina sam se snašla i oni bi sada da se druže - otkrila je Simov, pa dodala:

- Roditelj pre svega mora da bude prisutan tokom celog tvog odrastanja, a ne da se pojavi u tvojoj 22-23 godini kada si se ti već afirmisao kao čovek i zarađuješ. Mislim da su moji roditelji imali vremena da budu roditelji, odlučili su da to ne budu. Moja majka ima 1001 razlog zašto to nije bilo tako, mama je imala neke svoje probleme, tata neke svoje, a ja sam bila samo beba kojoj je bila potrebna pomoć. Ja sada imam dete, ne postoji situacija na ovom svetu, da moje dete ostane bez hrane, bez majke, pažnje, razumevanja. Iz ove pozicije, nemam razumevanja za svoje roditelje. Majka nikad nije tražila da vidi dete, otac možda u dva navrata. Tad ga je i video, ja sam ga odvela. Moji roditelju su bili totalno nezainteresovani za mene kao ličnost, uhvatila sam sebe da poslednjih godina na silu ispijam kafe sa majkom. To je sve bilo na silu, fejk, nisam mogla pred sobom da se foliram

Volela bih da imam još jednog sina

Bivša učesnica rijalitija Tara Simov ponovo je uspela da šokira javnost, skandaloznom izjavom o naslednicima.

Naime, starleta se oglasila iz salona lepote i iskoristila priliku da se druži sa fanovima i razmeni mišljenja, a tema je bila da li bi više volela sina ili ćerku.

- Volela bih da imam još jednog sina. Ne volim žensku decu, rodiš i postane ku**a sa 12 godina. Mnogo je lakše da mi je sin u zatvoru, nego ku**a za 20 evra. Lakše je da sinu šaljem pakete u zatvor, nego ćerku da skidam sa one stvari - izjavila je Tara, a komentari su bili brutalni:

- Pila sam, ali nikada me ku***rluk nije privlačio - nastavila je Tara, a budući da je bila u frizerskom salonu, frizerka se umešala.

- Ne možeš da generalizuješ zbog tvog lošeg iskustva - rekla joj je ona.