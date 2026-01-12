Slušaj vest

Legendarna folk pevačica Lepa Lukić, koja iza sebe ima više od pola veka karijere i hitove koje pamte generacije, ovih dana je potpuno posvećena jednom novom izazovu - pokušaju da pronađe finansijska sredstva za snimanje filma o svom životu i radu.

Želi da pomogne u projektu

Poteškoće

Ideja o ostvarenju potekla je od Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, koji je inicijalno predložio projekat i prihvatio se uloge izvršnog producenta. Boki 13 je u više navrata za medije govorio da je reč o filmu koji bi prikazao dosad nepoznate detalje iz njenog privatnog i profesionalnog života, uključujući i one emotivne i teže trenutke koje javnost još nije videla.

Iako je formalni ugovor o realizaciji još u pripremi i trebalo bi da se potpiše u narednim mesecima, kako je najavio Boki 13, sponzori se i dalje teško pronalaze, pa pevačica i producent danima kontaktiraju s prijateljima, kolegama i potencijalnim finansijerima.

Lukićeva, inače poznata po svojoj energiji i istrajnosti, lično je uključena u pregovore i ne skriva da joj je projekat izuzetno važan, te da se nada da će film ostaviti trajan trag o njenoj karijeri.

Udružili snage

Važni detalji

Lepa ima samo jedan uslov, a to je da se film snimi i emituje dok je ona živa. Ali to nije sve. Pevačica planira da novac od projekta ulozi u kupovinu nekretnine za svog bratanca, navodi izvor Kurira blizak Lukićevoj.

S druge strane, Boki 13 je već najavio da će scenario biti detaljno razrađen i da će film biti pravi hit, uz priču koja će biti emotivna, ali i angažovana, sa scenama koje do sada nisu bile javno poznate.

U isto vreme, Boki i Lepa Lukić planiraju konferenciju za štampu na kojoj će javnosti predstaviti više detalja o projektu i potencijalnim partnerima iz sveta filma i zabave.

Ovaj projekat, ako se ostvari, biće jedan od retkih filmova o životu domaće muzičke legende s toliko dugom karijerom, a očekivanja su da privuče pažnju publike širom regiona.