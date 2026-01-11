Slušaj vest

Prilično se uzburkala atmosfera u „Eliti“ tokom nominacija, kada je reč dobio Luka Vujović.

Elita nominacije Foto: Preent Screen

- Krenuću od Anđela za kojeg Anita nije rekla ništa loše, štaviše ga je hvalila jako. Smatram da si joj pomogao najviše od svih, imali smo jedan sukob zbog Aneli, ali to sada nije ni bitno, Vidi se po tvojim postupcima kakav si,a ti si miran za mnoge stvari, čak i za svađe. Mirno sve to ide, iako bih ja zbog njega osetio ljubomoru da krene opet u konverzaciju sa njom.

Nakon toga, prokomentarisao je Aneli Ahmić:

- Ona me ne zanima, sve najbolje joj želim i njoj i njenoj porodici. Ona nije bila iskrena od starta, polivala me je majonezom, ozbiljan je rijaliti učesnik. Napada, pa kada joj odgovoriš, ona vređa. Pričala je da sam je tukao.

- Ti si mene čupao za kosu, bacao na pod - rekla je Aneli.

- Milica Veličković kada bi objavila sve, videla bi ti, ja nikada ruku nisam digao na tebe - pretio je Luka.

- Nema Milica šta, ti sada koristiš to što smo je ona bitna sada. Ti si lažov koji govori da me nikada nije uradio, a tukao me je i u Turskoj. Preko mene se ne možeš prati, smećaru lažljivi - dodala je Aneli.

- Što ostaješ u odnos sa čovekom koji te tuče? - pitao je Asmin Durdžić.

- Ti se ne mešaj, a ti lažovu jedan, svi znamo ko si i šta si - govorila je Aneli.

- Ja kada bih rekao šta bi imao o njoj, bilo bi svega - dodao je Luka.

- Ti si Anitu nazvao Aneli - rekla je Ivana.

- Jesam omaklo mi se - govorio je Luka.

- On je rekao da je bio agresivan prema meni, ali da me nije tukao - govorila je Aneli.

- Ostavljam Anđela, Aneli nominujem - dodao je Luka.

- Želi da spava sa mnom u izolaciji, setimo se prvi seks smo imali u izolaciji- govorila je Aneli.

Terza nominovao Aneli

Zadrugari su komentarisali Aneli Ahmić i Anđela Rankovića koji su nominovani, te su tom prilikom podigli prašinu za crnim stolom u Beloj kući.

Voditeljka je dala reč Borislavu Terziću Terzi, kako bi izneo svoju nominaciju, te je on komentarisao cimere, ali pošto je našao opravdanja za Anđela, Aneli je poslao u izolaciju.

- Mnogi ljudi koji su u sukobima sa njih dvoje, ništa nisu rekli večeras. Nisam mnogo razmišljao, imao sam ovo danas, pa sam o tome razmišljao. Slažem se s onim što je Janjuš rekao, dosta te ljudi gotivi, znaš da vodiš ovu igru. Mislim da dobro funkcionišeš i što se mene tiče, pokazao si da si najinteligentniji momak. Ja volim tebe, Ivana, Matoru, Kačavendu, Janjuša, volim da slušam ljude koji imaju šta da kažu. Moj i tvoj odnos je, iskreno, jako dobar, kako god bilo, šta god bilo. Ja sam momak koji dosta praštam, ja znam da se izvinim kada pogrešim, meni je bilo dovoljno da si mi se izvinio više puta, video sam da ti je u tim trenucima bilo glupo kada prođeš pored mene...Jedino što mi se kod tebe Aneli sviđa je tvoje druženje sa Anđelom. Ova izolacija ti je dosta pomogla da promeniš neke stvari u glavi, ne treba ti da skačeš ovde na Asmina, da dolazi do fizičkog kontakta i polivanja. Danas mi je Milica zamerila kako je ne branim od ljudi koji je napadaju i vređao, rekao sam joj: "da ne diraš ljude, ne bi te vređali". Eto, voleo bih da ostaneš ovakva kao što si sada, ovih par dana, mislim, koliko si već u izolaciji. Ostavljam Anđela, šaljem Aneli - rekao je Terza.