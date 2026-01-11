Slušaj vest

Ranijih godina pevači su svoju zaradu od nastupa pametno ulagali, uglavnom u nekretninama. Što se tiče starije branše pevača velika većina ima svoje kuće i stanove u Crnoj Gori, a među njima je i pevač Miloš Bojanić.

Pevač ima vilu u Baušićima u Crnoj Gori, koju je nedavno renovirao i uložio 200.000 evra, a nalazi se uz šetalište i plažu. Bojanićeva vila se nalazi nadomak Herceg Novog i poseduje nekoliko apartmana.

Gotovo svaki apartman ima izlazak na terasu ograđenu staklom, a privatnost od znatiželjnih pogleda pruža i zid od ukrasnog kamena i kapija.

bojaaniic.jpg
Foto: Printscreen

Zamenio je kompletnu stolariju, keramiku, nameštaj, rasvetu, uradio je izolaciju i novu fasadu, a na fasadi je dodao sijalice koje svetle tokom noći i privlače veliku pažnju prolaznika. Vila poseduje rasvetu koja menja boju, a inicijator toga je lično pevač koji je sa majstorima postavljao osvetljenje.

Miloš Bojanić Foto: Pritnscreen/Grandonline

 Podsetimo, pevač je planirao da proda svoju nekretninu u Crnoj Gori, za milion i po evra, ali je odustao od toga.

Kurir.rs

