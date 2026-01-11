Slušaj vest

Aca Lukas oglasio se na društvenoj mreži Instagram gde tvrdi da su sinoć pokušali da ga ubiju nakon nastupa na Jahorini.

- Posle nastupa na Jahorini noćas, pokušali su da ubiju mene i mog vozača, jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju - napisao je Lukas.

Odmah smo stupli u kontakt sa pevačem koji nam je rekao da će se javiti kasnije.

Zabranili mu nastup na Jahorini

Podsetimo, pre manje od dva meseca fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa, koja se pojavila na društvenim mrežama, izazvala je buru komentara i brojnih reakcija.

Zbog ove situacije, Jahorina je na svom Instagram profilu zvanično otkazala Lukasov nastup.

"Olimpijski centar „Jahorina" obaveštava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a

koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji če nastupiti umesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaveštena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu."