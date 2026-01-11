Napadač službenim autom krenuo na folkera
Stars
UHAPŠEN NAPADAČ KOJI JE POKUŠAO DA UBIJE ACU LUKASA: Ovo su detalji drame koja se desila na Jahorini nakon nastupa folkera
Slušaj vest
Aca Lukas zabrinuo je danas sve kada je objavio status da su sinoć pokušali da ga ubiju na Jahorini nakon nastupa.
Kako prenosi Hajptv.rs, N.M. je službenim autom pokušao da ubije Lukasa, a folker je u tom trenutku bio sa svojim vozačem.
Aca Lukas Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija
Vidi galeriju
Aca Lukas oglasio se na društvenoj mreži Instagram gde tvrdi da su sinoć pokušali da ga ubiju nakon nastupa na Jahorini.
- Posle nastupa na Jahorini noćas, pokušali su da ubiju mene i mog vozača, jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju - napisao je Lukas.
Odmah smo stupli u kontakt sa pevačem koji nam je rekao da će se javiti kasnije.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši