Aca Lukas zabrinuo je danas sve kada je objavio status da su sinoć pokušali da ga ubiju na Jahorini nakon nastupa

Kako prenosi Hajptv.rs, N.M. je službenim autom pokušao da ubije Lukasa, a folker je u tom trenutku bio sa svojim vozačem.

Aca Lukas Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija

Aca Lukas oglasio se na društvenoj mreži Instagram gde tvrdi da su sinoć pokušali da ga ubiju nakon nastupa na Jahorini.

- Posle nastupa na Jahorini noćas, pokušali su da ubiju mene i mog vozača, jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju - napisao je Lukas.

 Odmah smo stupli u kontakt sa pevačem koji nam je rekao da će se javiti kasnije.

