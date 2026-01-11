Slušaj vest

Dea Đurđević stala je pred kamere i po prvi put progovorila je o svom partneru, trudnoći ali i udaji. Za početak razgovora otkrila je da se oseća sjajno.

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je Dea

Svi pišu ko je otac Deinog deteta? - konstatovao je voditelj

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se videli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gde sam bila sve ovo vreme, ali eto isplatilo se sve.

- Je l imate imena? - pitao je voditelj

- Imamo, ali neću ti reći, zajedno smo odlučili, i iskreno volela bih da imam i dečaka i devojčicu, super sam spavam nonstop,i srećna sam zbog toga. - rekla je Dea pa je otkrila kada će biti svadba:

- Verili smo se,kad god da bude, ali važno je da sve bude dobro sa detetom. Mi treba da činimo da nam bude lepo, jedni drugima, ja mom partneru, on meni, moramo uvek pomagati i ulepšati život jedno drugom jer se dobro vraća - rekla je Dea u emisiji "Premijera vikend specijal".